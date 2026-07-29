FOTO Înjurături și îmbrânceli după Universitatea Craiova - Levski Sofia! Cine a declanșat scandalul

Înjurături și îmbrânceli după Universitatea Craiova - Levski Sofia! Cine a declanșat scandalul Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
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Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu Levski Sofia, în manșa secundă a turului doi preliminar din Liga Campionilor. Craiovenii au părăsit competiția după 2-3, scor general.

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Din articol

Imediat după finalul partidei, în incinta tunelului către vestiare de pe „Ion Oblemenco” a izbucnit un conflict între fotbaliștii Universității Craiova și cei de la Levski Sofia. 

Scandal după Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2

Un fotbalist din tabăra bulgarilor s-a bucurat ostentativ, iar oltenii i-au reproșat comportamentul. De aici s-a declanșat un conflict general, potrivit digisport.ro

Fotbaliști, membri din stafful tehnic și oficiali din ambele tabere s-au bruscat și înjurat. Mario Felgueiras, managerul sportiv al campioanei, a fost cel mai vocal din tabăra gazdelor.

Conflictul a fost stins după intervenția unui cordon de stewarzi.

Caseta meciului

  • UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Adrian Rus, Stevanovic (T. Băluţă 67'), Screciu – Carlos Mora (Samuel Teles 59'), Mekvabishvili (Elisor 77'), Cicâldău, Bancu – David Matei (Tavares 77'), Nsimba, Baiaram (Etim 59'). ANTRENOR: Filipe Coelho
  • LEVSKI SOFIA: Vutsov – Aldair (Centelles 46'), Dimitrov, Serafimov (Makoun 46'), Maicon – Bouras, Moubarik, Serginho – Oko-Flex (M. Soula 55'), Reinaldo (Perea 87'), Everton Bala (Trdin 77'). ANTRENOR: Julio Velasquez
  • Au marcat: Bancu 45+2', Rus 48' / Everton Bala 13', Neves 16'
  • Cartonaşe galbene: Baiaram 33', Ad. Rus 88' / Serafimov 9', Aldair 26', Maicon 45+3', Bouras 55'
  • Arbitru: Matteo Marcenaro (Italia)

Imagini din Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2

  • Universitatea craiova levski sofia preliminariile ligii campionilor 29072026 34
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