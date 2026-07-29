Imediat după finalul partidei, în incinta tunelului către vestiare de pe „Ion Oblemenco” a izbucnit un conflict între fotbaliștii Universității Craiova și cei de la Levski Sofia.

Scandal după Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2

Un fotbalist din tabăra bulgarilor s-a bucurat ostentativ, iar oltenii i-au reproșat comportamentul. De aici s-a declanșat un conflict general, potrivit digisport.ro.

Fotbaliști, membri din stafful tehnic și oficiali din ambele tabere s-au bruscat și înjurat. Mario Felgueiras, managerul sportiv al campioanei, a fost cel mai vocal din tabăra gazdelor.

Conflictul a fost stins după intervenția unui cordon de stewarzi.