Coman nu mai intră în planurile clubului din Qatar și încearcă să își rezilieze contractul, însă oficialul campioanei României este de părere că extrema de 28 de ani ar trebui să rămână până își încasează toți banii.

MM Stoica: „I-aș spune să ia toți banii”

Președintele CA al FCSB a explicat că nu există negocieri pentru revenirea lui Florinel Coman și i-a transmis acestuia un sfat cât se poate de clar.

„Nu știu absolut nimic. Coman are peste două milioane de luat. Cum să-i spun «Hai, Florinel, lasă banii acolo!»? Eu i-aș spune să rămână și să își ia toți banii. Una e să ai patru milioane în cont, alta e să ai șase milioane în cont”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Atacantul român a mai evoluat în Serie A, la Cagliari, însă nu a reușit să se impună și a revenit în Qatar după expirarea împrumutului.

Al Gharafa l-a transferat pe Florinel Coman în vara anului 2024, după ce a achitat către FCSB cinci milioane de euro, plus un milion de euro reprezentând penalități pentru întârzierea plății.

În prezent, fostul lider al roș-albaștrilor este cotat la trei milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.