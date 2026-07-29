Analiză dură după eliminarea Universității Craiova din Ligă: „Foarte slabă”

Universitatea Craiova a ratat accederea în turul al treilea preliminar din Liga Campionilor , obținând doar un rezultat de egalitate pe teren propriu în manșa secundă disputată împotriva formației bulgare. În urma acestui deznodământ, echipa din Bănie părăsește principala competiție intercluburi și va continua parcursul european în turul al treilea preliminar din Europa League .

Reacție fermă la adresa atitudinii echipei

Eugen Neagoe a făcut o radiografie severă a jocului prestat de olteni, taxând lipsa de curaj din startul confruntării. Antrenorul a pus în contrast abordarea temătoare a gazdelor cu siguranța arătată de adversari.

„O primă repriză foarte slabă. Craiova a început fricoasă, fără agresivitate. Levski a început ca o echipă mare, a pasat în terenul advers, nu i-a lăsat să joace. Au reuşit să marcheze două goluri foarte uşor”, a transmis Neagoe, potrivit Prima Sport.

Tehnicianul a lăudat jocul prestat de Steven Nsimba, considerat principalul pericol pentru poarta bulgarilor.

„Craiova a marcat norocos, cu Bancu şi faza frumoasă a lui Matei. Repriza a doua a început foarte bine. A marcat cu execuţia formidabilă a lui Rus. Nu ştiam că are veleităţile astea. La 2-2, am crezut că Universitatea va câştiga partida, nu doar că nu va intra în prelungiri. Jucătorii de la Levski erau într-o debandadă, erau vai de capul lor. Nu ştiau unde e mingea. S-a jucat de la o poartă la alta, Craiova a forţat. Cel mai periculos jucător al Craiovei a fost Nsimba. A făcut un joc foarte bun. A ajutat echipa foarte mult”, a precizat acesta.

Craiova, obligată la un parcurs perfect în Europa League, pentru a face uitat startul dezastruos de sezon: „Este încă o dezamăgire, după meciul cu Dinamo, dar urmează partidele din Europa League. Dacă ajunge în Europa League, este un progres evident. Şi trebuie să ajungă acolo”, a mai spus antrenorul.