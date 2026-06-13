Astfel, în Liga Campionilor competiţia se va derula tot cu 16 echipe, între care se vor afla şi Gloria Bistriţa şi CSM Bucureşti, însă nu cu două grupe a câte opt echipe ca şi până acum, ci cu patru grupe de câte patru formaţii.

Primele trei clasate vor avansa în grupele principale (două grupe de câte 6), din care primele patru vor ajunge în sferturi, în care se va juca pentru calificarea la Turneul Final 4.

În European League vor participa 24 de echipe, în şase grupe, cu primele două calificate în optimi, alături de cele patru formaţii clasate pe ultimul loc în grupele Ligii Campionilor. Nu vor exista tururi preliminare.

EHF a mai anunţat, între alte decizii, şi gazdele CE2030 la feminin (28 noiembrie - 15 decembrie) - Franţa şi Belgia, scrie news.ro.