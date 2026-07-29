Filipe Coelho, după ce Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia din Liga Campionilor: „Sunt mândru!”

Filipe Coelho, după ce Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia din Liga Campionilor: „Sunt mândru!” Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
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Mesajul lui Filipe Coelho după Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2. 

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Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu Levski Sofia, în manșa secundă a turului doi preliminar din Liga Campionilor. Craiovenii au părăsit competiția după 2-3, scor general.

Reacția lui Filipe Coelho după Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2

După fluierul final, antrenorul oltenilor, Filipe Coelho s-a declarat mândru pentru felul în care s-au prezentat elevii săi, per total, pe „Ion Oblemenco”. 

Filipe Coelho

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„Am încasat două goluri unul după altul. Nu am fost pregătiți la al doilea gol. La acest nivel, prețul pentru greșeli este mare. Vreau să analizez însă tot jocul. Am fost, per total, puternici. 

Sunt mândru de club, suporteri și jucători. Știu că unii vor spune că este un dezastru. Nu sunt de acord! Ani la rândul România nu a avut echipă în Champions League. Am încercat, nu am putut. Avem nevoie să progresăm. Am evoluat împotriva unei echipe foarte bune.

Coelho: „Sunt mândru de jucători”

Ei au înscris de trei ori, noi de două ori. Am avut ocazii prin Baiaram și Teles de a înscrie. Băieții au luptat până în ultima secundă. Sunt foarte mândru de jucători și cred că am practicat un fotbal bun. Dacă vom juca așa în România, cred că ne vom atinge obiectivul. 

V-am spus că sunt mândru de jucători. Nu o să mă plâng de ei. Voi analiza. De ani buni nu se califică nimeni în Champions League. De 14 ani nu se califică nimeni în Champions League. Este fotbal, am încercat tot ce am putut. Nu este ușor să întorci un 3-0. Este fotbal! Am făcut tot ce am putut, dacă trebuie să pierdem, trebuie să fie mereu așa.

Totul depinde de felul în care jucăm. Vom întâlni Petrolul. Nu avem mult timp la dispoziție. Jucăm din trei în trei zile. E timpul să dăm tot ce avem mai bun și să realizăm tot ce putem”, a declarat Filipe Coelho, la flash-interviu.  

Caseta meciului

  • UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Adrian Rus, Stevanovic (T. Băluţă 67'), Screciu – Carlos Mora (Samuel Teles 59'), Mekvabishvili (Elisor 77'), Cicâldău, Bancu – David Matei (Tavares 77'), Nsimba, Baiaram (Etim 59'). ANTRENOR: Filipe Coelho
  • LEVSKI SOFIA: Vutsov – Aldair (Centelles 46'), Dimitrov, Serafimov (Makoun 46'), Maicon – Bouras, Moubarik, Serginho – Oko-Flex (M. Soula 55'), Reinaldo (Perea 87'), Everton Bala (Trdin 77'). ANTRENOR: Julio Velasquez
  • Cartonaşe galbene: Baiaram 33', Ad. Rus 88' / Serafimov 9', Aldair 26', Maicon 45+3', Bouras 55'
  • Arbitru: Matteo Marcenaro (Italia)

Campioana României va continua în turul al treilea din Europa League împotriva formației finlandeze KuPS Kuopio.

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