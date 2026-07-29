Veste excelentă primită de Cristi Chivu! Șefii lui Inter au securizat două semnături de top

Veste excelentă primită de Cristi Chivu! Șefii lui Inter au securizat două semnături de top Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Conducerea clubului milanez a ajuns la un acord pentru prelungirea contractelor a doi fotbaliști esențiali în proiectul condus de Cristi Chivu.

TAGS:
cristi chivuInter MilanoSerie A
Din articol

Inter Milano continuă strategia de consolidare a lotului pe termen lung, vizând atât nucleul actual de jucători, cât și tinerii de perspectivă. Primul pas a fost deja făcut prin parafarea noii înțelegeri cu fundașul Yann Bisseck. Apărătorul german va rămâne pe „Giuseppe Meazza” până la 30 iunie 2031, după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele cinci sezoane.

Bisseck va încasa aproximativ 3 milioane de euro net pe stagiune, o sumă de două ori mai mare față de câștigul său anterior de 1,5 milioane de euro. Această îmbunătățire financiară a avut ca scop îndepărtarea interesului venit din partea unor cluburi europene de top, printre care și Bayern Munchen, securizând astfel poziția centralului în echipă. Potrivit reglementărilor din Decreto Crescita, clubul italian va beneficia de reduceri fiscale importante în privința costului brut al operațiunii.

  • Cristi chivu 2
×
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
ÎNAPOI LA ARTICOL

Negocieri avansate cu Esposito

În același timp, oficialii formației milaneze lucrează pentru a finaliza noul contract al lui Francesco Pio Esposito. Atacantul, considerat o alternativă importantă pentru titularii Marcus Thuram și Lautaro Martinez, se află foarte aproape de a semna o înțelegere tot pe cinci ani. Remunerația propusă se ridică la aproximativ 3 milioane de euro pe sezon, sumă la care se pot adăuga diverse bonusuri de performanță.

Părțile continuă discuțiile pentru a pune la punct ultimele detalii, iar oficializarea este așteptată în scurt timp, potrivit jurnaliștilor italieni. Prin aceste decizii, Inter își asigură stabilitatea lotului, investind în jucători de perspectivă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Descoperire neobișnuită în Bulgaria, după ce nivelul apelor Dunării a atins un minim istoric. VIDEO
Descoperire neobișnuită în Bulgaria, după ce nivelul apelor Dunării a atins un minim istoric. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu dă lovitura! Inter negociază cu fostul căpitan de la Manchester City
Cristi Chivu dă lovitura! Inter negociază cu fostul căpitan de la Manchester City
Presa din Italia dă detalii despre interesul lui Cristi Chivu pentru un vicecampion mondial
Presa din Italia dă detalii despre interesul lui Cristi Chivu pentru un vicecampion mondial
Andy Diouf rupe tăcerea după victoria lui Inter și explică cum decurge colaborarea cu antrenorul Chivu
Andy Diouf rupe tăcerea după victoria lui Inter și explică cum decurge colaborarea cu antrenorul Chivu
ULTIMELE STIRI
Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2, acum pe Sport.ro | Oltenii, salvați de bară, încearcă să trimită meciul în prelungiri
Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2, acum pe Sport.ro | Oltenii, salvați de bară, încearcă să trimită meciul în prelungiri
Ce torpilă! Adrian Rus aruncă tribunele în aer cu o execuție de pus în ramă în fața lui Levski
Ce torpilă! Adrian Rus aruncă tribunele în aer cu o execuție de pus în ramă în fața lui Levski
Cristiano Bergodi știe cum se poate trece U Cluj de SK Brann: ”Întotdeauna le zic”
Cristiano Bergodi știe cum se poate trece U Cluj de SK Brann: ”Întotdeauna le zic”
Câți spectatori sunt prezenți la Universitatea Craiova - Levski Sofia
Câți spectatori sunt prezenți la Universitatea Craiova - Levski Sofia
Cum arată tribunele de pe ”Ion Oblemenco” la Universitatea - Levski
Cum arată tribunele de pe ”Ion Oblemenco” la Universitatea - Levski
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

CSA Steaua își schimbă numele. FRF a aprobat modificarea. Cum se va numi echipa în noul sezon al Ligii 2

CSA Steaua își schimbă numele. FRF a aprobat modificarea. Cum se va numi echipa în noul sezon al Ligii 2

Exod la Real Madrid! Mourinho dă afară șase staruri de pe ”Bernabeu” + ce se întâmplă cu Vinicius și Tchouameni

Exod la Real Madrid! Mourinho dă afară șase staruri de pe ”Bernabeu” + ce se întâmplă cu Vinicius și Tchouameni

Seară NEBUNĂ în Europa! Toate rezultatele din preliminariile Champions League și Conference League

Seară NEBUNĂ în Europa! Toate rezultatele din preliminariile Champions League și Conference League

Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: ”E sută la sută!”

Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: ”E sută la sută!”

Coșmarul FCSB-ului a semnat cu Dinamo. Noul fundaș central din Ștefan cel Mare

Coșmarul FCSB-ului a semnat cu Dinamo. Noul fundaș central din Ștefan cel Mare



Recomandarile redactiei
Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2, acum pe Sport.ro | Oltenii, salvați de bară, încearcă să trimită meciul în prelungiri
Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2, acum pe Sport.ro | Oltenii, salvați de bară, încearcă să trimită meciul în prelungiri
Ce torpilă! Adrian Rus aruncă tribunele în aer cu o execuție de pus în ramă în fața lui Levski
Ce torpilă! Adrian Rus aruncă tribunele în aer cu o execuție de pus în ramă în fața lui Levski
Cristiano Bergodi știe cum se poate trece U Cluj de SK Brann: ”Întotdeauna le zic”
Cristiano Bergodi știe cum se poate trece U Cluj de SK Brann: ”Întotdeauna le zic”
Câți spectatori sunt prezenți la Universitatea Craiova - Levski Sofia
Câți spectatori sunt prezenți la Universitatea Craiova - Levski Sofia
Dan Petrescu a anunțat când revine în fotbal: ”Sigur”
Dan Petrescu a anunțat când revine în fotbal: ”Sigur”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
Când fi vârful valului de căldură în România. ANM: O „dorsală de aer foarte cald” va aduce temperaturi de aproape 40 de grade

stirileprotv Când fi vârful valului de căldură în România. ANM: O „dorsală de aer foarte cald” va aduce temperaturi de aproape 40 de grade

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

De unde poți vedea eclipsa totală de Soare din 12 august. Cinci locuri spectaculoase pentru a surprinde fenomenul rar

stirileprotv De unde poți vedea eclipsa totală de Soare din 12 august. Cinci locuri spectaculoase pentru a surprinde fenomenul rar

Escaladare în Orientul Mijlociu după un „atac-surpriză” al Iranului. SUA și Arabia Saudită au răspuns cu lovituri comune

stirileprotv Escaladare în Orientul Mijlociu după un „atac-surpriză” al Iranului. SUA și Arabia Saudită au răspuns cu lovituri comune

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!