Veste excelentă primită de Cristi Chivu! Șefii lui Inter au securizat două semnături de top

Inter Milano continuă strategia de consolidare a lotului pe termen lung, vizând atât nucleul actual de jucători, cât și tinerii de perspectivă. Primul pas a fost deja făcut prin parafarea noii înțelegeri cu fundașul Yann Bisseck. Apărătorul german va rămâne pe „Giuseppe Meazza” până la 30 iunie 2031, după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele cinci sezoane.

Bisseck va încasa aproximativ 3 milioane de euro net pe stagiune, o sumă de două ori mai mare față de câștigul său anterior de 1,5 milioane de euro. Această îmbunătățire financiară a avut ca scop îndepărtarea interesului venit din partea unor cluburi europene de top, printre care și Bayern Munchen, securizând astfel poziția centralului în echipă. Potrivit reglementărilor din Decreto Crescita, clubul italian va beneficia de reduceri fiscale importante în privința costului brut al operațiunii.