Afacerea care i-a adus lui Dinamo o jumătate de milion de euro!

Afacerea care i-a adus lui Dinamo o jumătate de milion de euro! Fotbal intern Nicolescu crainic 030725
SPORT.RO
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Dinamo a obținut o sumă importantă de bani după împrumutul lui Costin Amzăr, fundaș pe care conducerea bucureșteană este gata să-l cedeze din nou.

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Din articol

Costin Amzăr (22 de ani) s-a întors la echipa roș-albă după experiența de două sezoane în Emiratele Arabe Unite, la Al-Nasr. Gruparea dinamovistă a ieșit pe plus din punct de vedere financiar în urma acestei mutări temporare, obținând suma totală de 570.000 de euro. Mai exact, arabii au plătit 370.000 de euro în primul an, adăugând apoi 200.000 de euro pentru al doilea sezon petrecut de apărător în Golf.

Echipa din UAE Pro League avea opțiunea de a-l achiziționa definitiv în schimbul a 280.000 de euro, însă a hotărât să nu achite această sumă. Astfel, jucătorul cotat la 325.000 de euro de Transfermarkt revine în Capitală.

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Andrei Nicolescu, președinte Dinamo / Foto: Sport Pictures
Andrei Nicolescu, președinte Dinamo / Foto: Sport Pictures
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
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Fără loc în echipa lui Nuno Campos

Deși angajamentul fundașului de bandă stângă cu Dinamo este valabil până la finalul lunii iunie 2027, acesta nu va continua alături de prima echipă a bucureștenilor. Antrenorul principal, Nuno Campos (51 de ani), a decis că jucătorul nu va face parte din noua viziune tactică.

„Amzăr a revenit din împrumut, o să încercăm să îi găsim o soluție. Din primele estimări, nu face parte din proiectul pe care vrea să îl construiască Nuno”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.

Apărătorul crescut în academia lui Dinamo a strâns 81 de prezențe în tricoul „câinilor”, în perioada 2021-2024, trecându-și în palmares trei reușite și cinci pase decisive.

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