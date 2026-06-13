Afacerea care i-a adus lui Dinamo o jumătate de milion de euro!

Costin Amzăr (22 de ani) s-a întors la echipa roș-albă după experiența de două sezoane în Emiratele Arabe Unite, la Al-Nasr. Gruparea dinamovistă a ieșit pe plus din punct de vedere financiar în urma acestei mutări temporare, obținând suma totală de 570.000 de euro. Mai exact, arabii au plătit 370.000 de euro în primul an, adăugând apoi 200.000 de euro pentru al doilea sezon petrecut de apărător în Golf.

Echipa din UAE Pro League avea opțiunea de a-l achiziționa definitiv în schimbul a 280.000 de euro, însă a hotărât să nu achite această sumă. Astfel, jucătorul cotat la 325.000 de euro de Transfermarkt revine în Capitală.