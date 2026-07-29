Nicușor Bancu după eliminarea din Liga Campionilor: „Am lăsat ultima picătură de energie pe teren!”

Nicușor Bancu după eliminarea din Liga Campionilor: „Am lăsat ultima picătură de energie pe teren!” Liga Campionilor
SPORT.RO
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Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia bulgară Levski Sofia, în manşa secundă a turului doi preliminar din Liga Campionilor.

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Din articol

În urma acestui rezultat, oltenii au fost eliminați din Ligă și vor evolua în preliminariile Europa League.

La finalul partidei, căpitanul Nicușor Bancu s-a declarat mulțumit de efortul făcut de colegii săi, însă a recunoscut că dezamăgirea este mare, deoarece echipa bulgară putea fi învinsă.

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„Ieșim cu capul sus!”

„Am avut multe ocazii de a marca. Am lăsat ultima picătură de energie pe teren. Sunt mândru de ceea ce am făcut în această seară, chiar dacă nu am reușit să ne califică mai departe. Cred că putem învăța ceva pentru viitor din acest meci.

A fost un risc pe care ni l-am asumat pe respingere. Am vrut să aglomerăm zona centrală la centrare. La prima centrare nici cel care a marcat nu se aștepta să vină mingea la el.

Ieșim cu capul sus. Acum trebuie să mergem în Europa League și să ne calificăm mai departe.

Este o problemă a noastră (n.r. - încasarea de goluri din fază fixă). Ne-a spus și Mistere și nu este bine. În sezonul trecut marcam noi din faze fixe. E clar trebuie să reparăm această problemă.

Sunt foarte mulți bani aici băgați la echipă și bineînțeles că și ei se așteptau să ne calificăm. Este fotbal. Se poate întâmpla orice. Nu joacă salariile”, a spus Nicușor Bancu la finalul meciului.

Campioana României va continua în turul al treilea din Liga Europa, cu formaţia finlandeză KuPS Kuopio.

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