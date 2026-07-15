Performanță pentru România la Campionatele Europene de juniori la tenis de masă

Pierluigi Collina i-a dat replica lui Didier Deschamps după scandalul din Franța - Spania: „Da, absolut!”

Prima parte a meciului a fost lipsită de faza de poartă, pentru că cele două echipe s-au anihilat la mijlocul terenului și au jucat cu prudență.

Anglia a „călcat pe accelerație” după primele 30 de minute, dar nu a reușit să îi pună mari probleme campioanei mondiale din 2022.

Englezii au scos evidență luptele pe care le-au dat jucătorii celor două echipe.

„Haos total. Asta e tot ce se poate spune deocamdată. Poate că, la un moment dat, vom vedea și ceva fotbal. Până atunci, e doar nebunie curată.”, au scris englezii de la Daily Mail.

Echipele de start din Anglia Argentina:

Anglia: Pickford - R. James, Stones, Guehi, Spence - Rice, E. Anderson - M. Rogers, Bellingham, Gordon - Kane

Rezerve: Burn, Chalobah, Eze, D. Henderson, Konsa, Madueke, Mainoo, O'Reilly, Rashford, Saka, Toney, Trafford, Watkins

Selecționer: Thomas Tuchel

Argentina: E. Martinez - Molina, L. Martinez, C. Romero, Tagliafico - Paredes, Mac Allister, E. Fernandez - Messi, Alvarez, G. Simeone

Rezerve: Almada, Barco, De Paul, N. Gonzalez, J. Lopez, L. Martinez, Medina, Montiel, Musso, Otamendi, Palacios, Paz, Rulli, Senesi

Selecționer: Lionel Scaloni