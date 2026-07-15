GALERIE FOTO Englezii nu s-au abținut! Ce au spus despre Anglia - Argentina: „Nebunie curată”

Englezii nu s-au abținut! Ce au spus despre Anglia - Argentina: „Nebunie curată” CM 2026
SPORT.RO
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Englezii au tras concluzia după primele minute din Anglia - Argentina.

TAGS:
englezicampioantul mondialAngliaArgentinaLeo Messi
Din articol

La momentul redactării acestui articol, Anglia - Argentina este 0-0, în semifinala Campionatului Mondial. Meciul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Englezii au tras imediat concluzia

  • Anglia argentina 16
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Prima parte a meciului a fost lipsită de faza de poartă, pentru că cele două echipe s-au anihilat la mijlocul terenului și au jucat cu prudență.

Anglia a „călcat pe accelerație” după primele 30 de minute, dar nu a reușit să îi pună mari probleme campioanei mondiale din 2022.

Englezii au scos evidență luptele pe care le-au dat jucătorii celor două echipe.

„Haos total. Asta e tot ce se poate spune deocamdată. Poate că, la un moment dat, vom vedea și ceva fotbal. Până atunci, e doar nebunie curată.”, au scris englezii de la Daily Mail.

Echipele de start din Anglia Argentina:

  • Anglia: Pickford - R. James, Stones, Guehi, Spence - Rice, E. Anderson - M. Rogers, Bellingham, Gordon - Kane

Rezerve: Burn, Chalobah, Eze, D. Henderson, Konsa, Madueke, Mainoo, O'Reilly, Rashford, Saka, Toney, Trafford, Watkins

Selecționer: Thomas Tuchel

  • Argentina: E. Martinez - Molina, L. Martinez, C. Romero, Tagliafico - Paredes, Mac Allister, E. Fernandez - Messi, Alvarez, G. Simeone

Rezerve: Almada, Barco, De Paul, N. Gonzalez, J. Lopez, L. Martinez, Medina, Montiel, Musso, Otamendi, Palacios, Paz, Rulli, Senesi

Selecționer: Lionel Scaloni

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