Zlatko Dalic și-a dat demisia după nouă ani: „Plec cu inima plină şi mândru”

Croaţia, medaliată cu bronz în 2022, a ratat calificarea în optimile de finală ale ediţiei nord-americane, cedând într-un meci spectaculos - în care trei goluri au fost anulate pentru ofsaid - în faţa Portugaliei (1-2).

"Este momentul potrivit să pun capăt acestei aventuri incredibile. (...) Plec cu inima plină şi mândru că am contribuit la cele mai mari succese din istoria fotbalului croat", a declarat antrenorul în vârstă de 59 de ani într-un comunicat.

"Numele lui Zlatko va rămâne pentru totdeauna scris cu litere de aur în istoria fotbalului croat", a reacţionat Marijan Kustic, preşedintele Federaţiei croate de fotbal (HNS), în acelaşi comunicat.

Anii petrecuţi de Zlatko Dalic la cârma naţionalei Croaţiei (2017-2026) se numără printre cei mai buni din istoria fotbalului croat. Pe lângă finala Cupei Mondiale din 2018 din Rusia, pierdută în faţa Franţei, el a condus echipa până în semifinalele Cupei Mondiale 2022 din Qatar şi în optimile de finală ale EURO 2020.

Zlatko Dalic, fost mijlocaş defensiv, a antrenat mult timp în afara Europei înainte de a prelua conducerea echipei naţionale, pregătind în special cluburile saudite Al-Faisaly şi Al-Hilal. În 2014, el a preluat conducerea echipei Al-Ain din Emiratele Arabe Unite, unde a fost desemnat de două ori antrenorul anului şi a condus clubul până în finala Ligii Campionilor Asiei în 2016.

Este foarte probabil ca Dalic să fie înlocuit de fostul internaţional Slaven Bilic, care a mai deţinut această funcţie între 2006 şi 2012, potrivit presei locale.

Agerpres