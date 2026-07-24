Trupa bucureșteană a învins-o pe FC Argeș, scor 2-0, în prima etapă din SuperLigă, însă a fost surprinsă apoi de letonii de la FK Auda, care s-au impus cu 3-2 pe Stadionul Steaua, în turul doi preliminar din Conference League.

Înaintea returului programat joi, 30 iulie, de la ora 19:00, roș-albaștrii vor evolua în deplasare cu Csikszereda, duminică, de la ora 20:30, în etapa a doua din SuperLigă. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Ionuț Rada: „Nu există mai jos de locul 1 pentru FCSB”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro, fostul fundaș Ionuț Rada a vorbit despre obiectivele pe care FCSB trebuie să le îndeplinească în acest sezon.

„Pentru FCSB a fost dezamăgitor anul trecut să nu prindă play-off-ul. Pentru ceea ce înseamnă în campionatul nostru și ce a realizat în Europa e clar că acesta este primul lucru pe care trebuie să îl evite. Să nu mai aibă parte de această dezamăgire.

Trebuie să atingă obiectivul de a se califica în play-off, după care e clar că vor să se califice în grupa din Conference League. Sunt lucruri pe care clubul ți le impune să le realizezi. Nu există mai jos de locul 1 pentru FCSB”, a declarat Ionuț Rada pentru jurnalistul Sport.ro Emanoil Ursache.

În același interviu, fostul internațional a analizat și lupta pentru titlu din SuperLiga. Rada o vede pe Universitatea Craiova drept principala favorită la câștigarea campionatului și speră ca nou-promovata Corvinul Hunedoara, pregătită de Florin Maxim, să fie revelația sezonului. TOATE DETALIILE AICI

În cariera sa, Ionuț Rada a evoluat pentru 12 cluburi: FCU Craiova (2000-2004), Rocar București (2001), Rapid (2004-2007), FC Național (2005), FCSB (2007-2010), Otopeni (2009-2010), Al-Nasr (2010 - Emiratele Arabe Unite), CFR Cluj (2010-2015), Karlsruher SC (2012), Bari (2015-2016), Fidelis Andria (2016-2018) și Sănătatea Cluj (2018-2020).