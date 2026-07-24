După înfrângerea suferită la Sofia, scor 0-1 cu Levski, în prima manșă a turului doi preliminar din UEFA Champions League, antrenorul Filipe Coelho a anunțat că va gestiona cu atenție lotul înaintea returului decisiv.

Filipe Coelho: „Trebuie să ținem cont de forma fizică a jucătorilor”

Tehnicianul portughez a lăsat de înțeles că unii fotbaliști ar putea fi menajați, având în vedere programul încărcat al oltenilor.

„Este un meci dificil, împotriva unei echipe foarte bune. Dacă comparăm cu anul trecut, procesul este diferit, ideile sunt diferite. Vom încerca să facem un meci bun și să obținem cele trei puncte. Dar trebuie să fiu sincer. Trebuie să ținem cont de forma fizică a jucătorilor, deoarece după acest meci vom avea un joc foarte important pentru noi.

În acest moment, Assad este indisponibil. Mai avem și alți jucători pe care trebuie să-i verificăm pentru a vedea dacă pot sau nu să joace, dar cu siguranță vom merge cu aceeași ambiție.

Au un antrenor pe care îl cunosc și căruia îi place posesia, să construiască jocul. Stilul este complet diferit față de sezonul trecut. Trebuie să fim la cel mai bun nivel pentru a obține punctele”, a declarat Filipe Coelho.

Universitatea Craiova a început excelent noul sezon din SuperLigă, cu o victorie categorică, 4-0, împotriva celor de la UTA Arad, rezultat care o plasează pe primul loc după prima etapă.

De cealaltă parte, Dinamo a debutat cu un eșec, 0-1 pe terenul Petrolului, și ocupă locul 12 în clasament, fără niciun punct și cu golaveraj -1.