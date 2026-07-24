Corum, formație nou-promovată în Superlig, a anunțat oficial transferul internaționalului român, pentru care a plătit 2,2 milioane de euro.

Potrivit comunicatului oficial emis de gruparea turcă, Borza a semnat un contract valabil până în 2030, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Corum a anunțat transferul lui Andrei Borza de la Rapid

”Clubul nostru a ajuns la un acord cu FC Rapid 1923 pentru transferul definitiv al internaționalului român Andrei Borza, iar jucătorul a semnat un contract valabil pe o perioadă de 4+1 ani.

Îi urăm bun venit lui Andrei Borza și îi dorim mult succes în noua sa etapă a carierei, fiind convinși că va avea un parcurs de succes în tricoul lui Arca Çorum FK.

Aducem aceste informații la cunoștința publicului, cu respect”, a transmis Corum.