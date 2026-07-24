OFICIAL Andrei Borza, la Corum! Cum l-au prezentat turcii

Andrei Borza, la Corum! Cum l-au prezentat turcii Fotbal extern
SPORT.RO
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Andrei Borza (20 de ani), fundașul stânga care a evoluat în ultimele sezoane pentru Rapid, s-a transferat în Turcia.

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Corum, formație nou-promovată în Superlig, a anunțat oficial transferul internaționalului român, pentru care a plătit 2,2 milioane de euro.

Potrivit comunicatului oficial emis de gruparea turcă, Borza a semnat un contract valabil până în 2030, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Corum a anunțat transferul lui Andrei Borza de la Rapid

”Clubul nostru a ajuns la un acord cu FC Rapid 1923 pentru transferul definitiv al internaționalului român Andrei Borza, iar jucătorul a semnat un contract valabil pe o perioadă de 4+1 ani.

Îi urăm bun venit lui Andrei Borza și îi dorim mult succes în noua sa etapă a carierei, fiind convinși că va avea un parcurs de succes în tricoul lui Arca Çorum FK.

Aducem aceste informații la cunoștința publicului, cu respect”, a transmis Corum.

Transferurile lui Andrei Borza la Corum FK și Jakub Hromada în Grecia lasă un gol tactic în primul „11” al echipei din Giulești, iar „Pancone” s-a văzut obligat să opereze modificări importante în strategia de joc.

„Cu siguranță că nu poate fi plăcut când îți pleacă doi titulari, doi jucători de bază. Borza e foarte greu de înlocuit în plan ofensiv, pentru că se crease o legătură în timp între el și Petrila. Aveam unul dintre cele mai puternice flancuri stângi din campionat. Nu e ușor”, a spus Daniel Pancu.

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