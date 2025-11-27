Louis Munteanu (23 de ani) a fost golgheterul campionatului în sezonul precedent. Chiar dacă nu a mai avut aceleași cifre în această stagiune pentru CFR Cluj, atacantul continuă să impresioneze.



”Preferatul” lui Ionel Dănciulescu este disputat în această perioadă de mai multe echipe din străinătate, printre care Olympique Lyon și DC United (Major League Soccer). Este foarte aproape de a prinde un transfer, dar singura problemă ar putea fi reprezentată de suma pe care o solicită Nelu Varga.



Ionel Dănciulescu: ”Louis Munteanu e preferatul meu”



Acționarul majoritar de la CFR Cluj nu vrea să renunțe la atacantul său pentru o sumă mai mică de zece milioane de euro. Asta ar însemna că Gigi Becali se retrage complet din cursă, pentru că și el și-a manifestat, până nu de mult, interesul pentru Munteanu.



„Eu sunt adeptul faptului că un atacant este valoros și eficient atunci când, din puținele ocazii p ecare le are, reușește să marcheze



Mie îmi place foarte mult Louis Munteanu. Parcă mă asemăn mai mult cu el decât cu Bîrligea, care este un număr 9 clasic. Chiar este jucătorul meu preferat ca și atacant”, a spus Ionel Dănciulescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Louis Munteanu a bifat 17 meciuri pentru cei de la CFR Cluj în acest sezon, reușind să înscrie de două ori și să bifeze alte cinci pase decisive. În Superligă, unde a fost golgheter în sezonul precedent, are o singură reușită.



Cota lui Transfermarkt este de 5 milioane de euro. În vară, Rennes a oferit 12 milioane de euro, însă atunci CFR a cerut aproape 20 de milioane.

