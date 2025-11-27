S-a zvonit că atacantul ar fi aproape de o despărțire de campioana României, unde nu s-ar simți și, mai presus de toate, unde nu primește suficiente minute. Înainte de perioada de mercato din iarnă, Alibec a primit deja primul ”refuz”.



Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a fost întrebat direct dacă ar fi dispus să-l transfere pe internaționalul român la echipa sa. A refuzat categoric, oferind și argumente solide.



Denis Alibec are ușa închisă la FC Botoșani



Înainte de a reveni la FCSB, Alibec a jucat la Farul Constanța, unde a câștigat titlul de campion în 2023, al treilea din CV-ul său după cele cu Astra Giurgiu și CFR Cluj.



„N-ai ce să faci cu Alibec. Nu e Alibec pentru noi. Nu e vorba de bani, ci de atitudine și de stare. La noi trebuie să fii un om mic care vrea să se facă mare, nu un om care a fost mare și vrea să devină din nou mare.



Trebuie să creadă în el. Să îi fie foame de victorie. Trebuie să vrea atmosferă bună, vestiar bun. Cine are foamea asta vine la Botoșani, cine nu, nu”, a spus Iftime, la Fanatik.ro.



Transferat pentru a-i face concurență pe post lui Daniel Bîrligea, Denis Alibec a bifat 13 partide în acest sezon pentru FCSB, majoritatea din postura de rezervă, reușind să înscrie un singur gol și să ofere două pase decisive.



FC Botoșani, locul doi în Superligă



După egalul cu Dinamo din ultima etapă, scor 1-1, FC Botoșani rămâne pe locul doi, cu 33 de puncte, la două puncte distanță de liderul Rapid. Podiumul este completat de Universitatea Craiova, care are 32 de puncte.



În următoarea etapă din Superligă, moldovenii se vor deplasa la Clinceni pentru meciul cu Unirea Slobozia, echipa de pe locul 12.

