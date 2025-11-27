L-a dat pe spate! Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care a pus ochii antrenorul din Bundesliga

Mainz este adversarul pe care îl va întâlnii formația olteană, în runda a patra din Conference League.
Universitatea Craiova are până acum în competiția europeană o victorie, o înfrângere și o remiză și vine după succesul din deplasare cu Rapid Viena.
Mainz se află pe locul 17 în Bundesliga și are doar șase puncte adunate din 11 etape.
Antrenorul lui Mainz a pus ochii pe jucătorul oltenilor: „L-am remarcat pe el”
Bo Henriksen a prefațat meciul cu Universitatea Craiova și a recunoscut că nu va fi un duel simplu pentru formația sa, mai ales că se joacă pe stadionul „Ion Oblemenco”.
Tehnicianul lui Mainz a fost întrebat dacă a remarcat vreun jucător de la Universitatea Craiova, iar Henriksen l-a desemnat pe Oleksandr Romanchuk.
„Nu a fost o surpriză pentru noi faptul că Universitatea Craiova și-a schimbat antrenorul de puțin timp. Ce-i drept, este mai greu când avem de-a face cu un antrenor nou, pentru că nu știm ceea ce pregătește, nu-i cunoaștem bine stilul, ideile, dar ne descurcăm. Suntem 100% pregătiți de meci.
Nu am stabilit încă felul în care vom evolua în meciul de mâine. Ne pregătim mental pentru orice rezultat. Nu va fi neapărat un meci 'negru' dacă nu vom marca. Am văzut stadionul, unul foarte frumos. O să fie un meci greu pentru noi. Jucăm cu o echipă bună, pe care o respectăm.
Avem încredere că vom câștiga. Au jucători buni, de valoare, dar nu pot pronunța numele lor. L-am remarcat pe Romanchuk, dar mai mulți sunt jucători de valoare. Tocmai din acest motiv va fi un meci complicat”, a spus Henriksen, la conferința de presă.
Universitatea Craiova se află pe locul 20 în clasamentul fazei ligii din Conference League, în timp ce în campionat oltenii sunt pe poziția a treia.