L-a dat pe spate! Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care a pus ochii antrenorul din Bundesliga

Mainz este adversarul pe care îl va întâlnii formația olteană, în runda a patra din Conference League.

Universitatea Craiova are până acum în competiția europeană o victorie, o înfrângere și o remiză și vine după succesul din deplasare cu Rapid Viena.

Mainz se află pe locul 17 în Bundesliga și are doar șase puncte adunate din 11 etape.

Antrenorul lui Mainz a pus ochii pe jucătorul oltenilor: „L-am remarcat pe el”

Bo Henriksen a prefațat meciul cu Universitatea Craiova și a recunoscut că nu va fi un duel simplu pentru formația sa, mai ales că se joacă pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Tehnicianul lui Mainz a fost întrebat dacă a remarcat vreun jucător de la Universitatea Craiova, iar Henriksen l-a desemnat pe Oleksandr Romanchuk.

