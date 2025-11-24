Transferul carierei pentru Louis Munteanu! Un uriaș din TOP 5 campionate a intrat pe fir

Deși mutarea la FCSB a picat definitiv, Munteanu cerând un salariu de 60.000 de euro pe lună, vârful ardelenilor este tot mai urmărit de cluburi importante din Europa.

Olympique Lyon îl vrea pe Munteanu! CFR cere 10 milioane de euro

Potrivit as.ro, Olympique Lyon este ultima echipă mare care îl monitorizează constant pe internaționalul român. Francezii ar fi avut reprezentanți și la derby-ul CFR – Rapid 3-0, unde Munteanu a impresionat cu două pase decisive.

Interesul lui Lyon nu este unul nou. Clubul aflat pe locul 7 în faza ligii din Europa League a pus ochii pe Munteanu încă din vară și revine acum cu un interes reînnoit.

