Transferul carierei pentru Louis Munteanu! Un uriaș din TOP 5 campionate a intrat pe fir

Interesul din străinătate pentru Louis Munteanu nu s-a stins, ba chiar a crescut în ultimele săptămâni.

Deși mutarea la FCSB a picat definitiv, Munteanu cerând un salariu de 60.000 de euro pe lună, vârful ardelenilor este tot mai urmărit de cluburi importante din Europa.

Olympique Lyon îl vrea pe Munteanu! CFR cere 10 milioane de euro

Potrivit as.ro, Olympique Lyon este ultima echipă mare care îl monitorizează constant pe internaționalul român. Francezii ar fi avut reprezentanți și la derby-ul CFR – Rapid 3-0, unde Munteanu a impresionat cu două pase decisive.

Interesul lui Lyon nu este unul nou. Clubul aflat pe locul 7 în faza ligii din Europa League a pus ochii pe Munteanu încă din vară și revine acum cu un interes reînnoit.

CFR Cluj este dispusă să îl vândă pentru 10 milioane de euro, după ce în vară Ioan Varga cerea dublu. Atunci, Rennes a fost gata să ofere 12 milioane de euro, dar negocierile au căzut pentru că șefii ardelenilor au ținut prețul sus.

Deși nu traversează cel mai bun sezon, Munteanu continuă să fie atractiv pentru cluburile din Vest. În actuala stagiune, se poate lăuda cu două goluri în Superligă, cinci pase decisive pentru CFR, dara și un gol la națională, în amicalul cu Moldova.

Potrivit site-ului de specialitatae Transfermarkt, cota de piață a atacantului se învârte în jurul sumei de 5 milioane de euro.

