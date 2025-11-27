GALERIE FOTO „Dacă nu ești Federer...” Simona Halep explică lecția de viață pe care a învățat-o în tenis

Marcu Czentye
Simona Halep l-a menționat pe Roger Federer când a explicat marea lecție de viață învățată din timpul petrecut în circuitul WTA.

Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist la 34 de ani, fiind cu șapte ani mai tânără decât elvețianul Roger Federer, în același punct al carierei sale.

Dubla câștigătoare de turneu de mare șlem l-a pomenit pe legendarul tenismen, Roger Federer, într-un interviu în care a vorbit despre lecția de viață învățată în cele două decenii în care și-a dedicat viața „Sportului Alb.”

Simona Halep, despre importanța eșecurilor

„În sport, aș spune că, dacă nu ești Roger Federer, poți să pierzi un meci în fiecare săptămână, așa că, dacă vrei să tratezi această realitate ca pe un eșec, nu e prea bine.

Trebuie să privești partea bună a lucrurilor. Când pierzi un meci, simt că înveți mai multe, deoarece îți îndrepți atenția asupra lucrurilor pe care nu le-ai făcut bine în timpul confruntării, iar, ziua următoare, poți să progresezi.  

Când câștigi, ești fericit și mergi mai departe. Înfrângerea nu e permanentă. Avem nevoie de eșec pentru a deveni mai buni,” a declarat Simona Halep într-o conferință organizată la București.

Simona Halep / Foto: Imago
Getty Images
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep - Maria Sharapova: un istoric complicat

Din cele nouă meciuri directe disputate contra Mariei Sharapova, Simona Halep și-a apropiat victoria în două ocazii.

În 2018, pe zgura de la Roma, Simona Halep a revenit de la 0-1 la seturi împotriva rusoaicei, în semifinalele competiției, impunându-se cu 4-6, 6-1, 6-4.

Pe hardul din Beijing, în 2017, într-un meci desfășurat în optimile de finală, Maria Sharapova a cedat în fața Simonei Halep în minimum de seturi, scor 6-2, 6-2.

Cel mai important meci al rivalității dintre Sharapova și Halep a avut loc în finala turneului de la Roland Garros, în 2014; rusoaica reușea o victorie dramatică, în trei seturi, scor 6-4, 6-7 (5), 6-4, în prima apariție a româncei într-o finală de turneu major.

Roger Federer și Rafael Nadal / Foto: Imago
