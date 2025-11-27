Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist la 34 de ani, fiind cu șapte ani mai tânără decât elvețianul Roger Federer, în același punct al carierei sale.

Dubla câștigătoare de turneu de mare șlem l-a pomenit pe legendarul tenismen, Roger Federer, într-un interviu în care a vorbit despre lecția de viață învățată în cele două decenii în care și-a dedicat viața „Sportului Alb.”

Simona Halep, despre importanța eșecurilor

„În sport, aș spune că, dacă nu ești Roger Federer, poți să pierzi un meci în fiecare săptămână, așa că, dacă vrei să tratezi această realitate ca pe un eșec, nu e prea bine.



Trebuie să privești partea bună a lucrurilor. Când pierzi un meci, simt că înveți mai multe, deoarece îți îndrepți atenția asupra lucrurilor pe care nu le-ai făcut bine în timpul confruntării, iar, ziua următoare, poți să progresezi.



Când câștigi, ești fericit și mergi mai departe. Înfrângerea nu e permanentă. Avem nevoie de eșec pentru a deveni mai buni,” a declarat Simona Halep într-o conferință organizată la București.

