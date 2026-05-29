Ioan Ovidiu Sabău, ultima oară antrenor la „U” Cluj până în octombrie 2025 și campion cu Dinamo în 1990 ca jucător, s-a arătat dezamăgit de parcursul „câinilor roșii” în sezonul 2025-2026.

Ioan Ovidiu Sabău, dezamăgit de parcursul lui Dinamo

Deși elevii lui Zeljko Kopic sunt la un meci distanță de revenirea în cupele europene, Sabău a transmis că Dinamo nu avea voie să nu termine pe podium Superliga.

„Dinamo m-a surprins în mod negativ sezonul acesta. N-ai cum, e al doilea an așa. Tot vorbim de Dinamo, de proiecte, și e al doilea an la rând în care tu nu ești pe podium. Tot respectul, n-am nimic cu nimeni, dar Dinamo nu e o echipă care o dată să termine pe locul 6, cum a fost anul trecut, iar acum să termine pe locul 4.

Ceva se întâmplă și acolo, zic eu. N-ai cum să fie 'U' Cluj înaintea ta, la tot ce înseamnă Dinamo. Asta nu înseamnă că 'U' Cluj nu a meritat. Merita poate chiar să câștige campionatul sau un trofeu, pentru că a arătat senzațional.

Sabău: „Dinamo are totuși un alt statut”

Dar Dinamo are totuși un alt statut. Sperăm ca la anul să fie pe podium sau să se lupte la titlu. Eu zic că lotul, la un moment dat, așa cum arăta, era cam la nivelul FCSB, ca valoare individuală.

Eu chiar am apreciat cine a făcut selecția, pentru că a adus jucători, a creat un lot echilibrat, jucători care au calitate.

Sigur că mai intervin accidentări, jucători suspendați, ok, dar la un moment dat, luând așa individual jucătorii, se ridicau la nivelul FCSB-ului, care cred eu că are cam cel mai bun lot”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit gsp.ro.

Sabău a prefațat Dinamo - FCSB

Referitor la duelul pentru turul II preliminar al Conference League, Sabău a spus că între Dinamo și FCSB nu există o favorită.

„Când joacă Dinamo - FCSB nu există favorită. E un meci foarte important, va fi încărcătură. Păcat că se joacă pe Arcul de Triumf, e de neînțeles. Dinamo cred că are un atuu că a jucat meciuri importante în ultimul timp, în play-off e alt nivel.

La Dinamo, mă aștept să facă diferența Gnahore și Cîrjan, la FCSB cred că un jucător foarte important e Olaru”, a adăugat Sabău.

Dinamo - FCSB se joacă astăzi, de la ora 20:30, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, și va fi redat LIVE TEXT de către Sport.ro.