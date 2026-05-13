Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) a comentat evoluția lui Jovo Lukic (27) de la venirea sa la „U” Cluj de la Universitatea Craiova.

Ioan Ovidiu Sabău, elogiu pentru Jovo Lukic

Sabău a insistat în vară, când încă o pregătea pe „U” Cluj, ca Lukic să ajungă în tabăra „șepcilor roșii”, deși dezamăgise în tricoul oltenilor.

„Moțul” s-a dovedit a fi extrem de inspirat. Lukic a devenit golgheterul campionatului cu 18 goluri, fiind convocat de Bosnia și Herțegovina în lotul pentru Campionatul Mondial din vară.

Sabău: „Cred că este cel mai bun atacant din România”

„L-am adus, am avut încredere în calitatea lui, ambiția lui de a demonstra de ceea ce este în stare. Fără aportul său era greu să fie cum este astăzi. Lukic a venit foarte dezamăgit de la Universitatea Craiova, nu îi ieșea absolut nimic. S-a și accidentat în perioada de pregătire, fix când trebuia să se impună.

A jucat foarte puțin, cred că 90 de minute acumulate într-un an întreg. Ca atacant e foarte puțin. Lumea te desconsideră: 'L-ai luat și pe ăsta, ce să faci cu el'. Și ca orice jucător simte. A avut nevoie de timp să-și recapete încrederea. Jocul lui 'U' Cluj a fost ca o mănușă pentru el. Cred că este cel mai bun atacant din România”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform digisport.ro.

„U” Cluj, față în față cu istoria

Cu Jovu Lukic armă principală, Universitatea Cluj poate cuceri eventul în sezonul curent. „Șepcile roșii” vor juca finala Cupei României, astăzi, de la 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro, contra Universității Craiova.

În play-off, cu două etape înainte de final, „U” Cluj are 45 de puncte pe locul doi, la o „lungime” distanță de liderul Universitatea Craiova. Pe 17 mai, de la 20:30, se va disputa în Bănie „finala” campionatului.

Ioan Ovidiu Sabău a transmis că se așteaptă ca „U” Cluj să reușească eventul

„Aștept să câștige Universitatea Cluj campionatul și Cupa României. Voi merge pe stadion, sigur că da. Poți să ai calitate, dar dacă nu mai poftă de fotbal, e în zadar. Nu poți trăi din amintiri. La 'U' Cluj s-a creat o stare de spirit bună, există orgoliul lor de jucători. Sunt profesioniști și vor să rămână în istoria acestui club. Se pregătesc foarte bine și acest lucru se vede din plin.

Sunt două echipe care pornesc cu șanse egale. Nu există o favorită. Depinde mult de starea de spirit, să nu se greșească, să nu se ia vreun cartonaș roșu. Nu vorbim de motivație, nu ai cum să nu fii motivat când ai trofeul pe masă și un stadion arhiplin. E foarte important cum va arăta Lukic după accidentare, dacă se va ridica la nivelul său din acest sezon", a adăugat Sabău.