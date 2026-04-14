”U” Cluj și-a păstrat poziția de lider în Superliga, după ce a „dezmembrat-o” pe Universitatea Craiova în primul meci direct din play-off.

”U” Cluj s-a impus cu 4-0, într-un meci din runda a patra din play-off-ul Superligii. Ardelenii au înscris prin Lukic (45', 51'), Stanojev (15') și Nistor (87').

Ioan Ovidiu Sabău, convins că Bergodi poate face istorie la ”U” Cluj

Antrenorul de pe banca ardelenilor în startul acestui sezon a vorbit despre șansele la titlul ale „șepcilor roșii”.

Ioan Ovidiu Sabău consideră că înlocuitorul său, Cristiano Bergodi, are șanse foarte mari să câștige primul titlu din istoria lui ”U” Cluj.

Ba chiar mai mult, „Moțul” a avut doar cuvinte de laudă pentru antrenorul italian și crede că fost lui echipă ar putea să câștige și Cupa României.

„Poate să facă și eventul ”U” Cluj, nu doar să ia titlul, la cum arată. Are un lot competitiv și numeros, față de anul trecut. Anul trecut, aveam o singură echipă, cei care veneau de pe bancă mai puțin ne ajutau. E clar că s-au făcut niște schimbări, așteptările sunt altele, nu mai e o echipă de retrogradare. E o echipă stabilă, în momentul de față.

Mă bucură ceea ce se întâmplă la U Cluj, deoarece știu ce trăiri am avut cu fanii aceia. În plus, sunt foarte mulți jucători pe care i-am adus, i-am antrenat, de care m-am atașat foarte mult. Mi se pare o chestiune normală să mă bucur de reușitele lor.

Pe U Cluj o consider favorită la titlu, dar rămân trei echipe care pot pune probleme. Una este Craiova, care cât de cât poate să fie la nivelul lui U Cluj. Craiova are poate un pic mai multă experiență, dar ca motivație și stare de spirit U Cluj este peste cu mult.

Cristiano Bergodi a dus mai departe ceea ce am construit cu clubul și staff-ul. E un antrenor bine pregătit, care s-a adaptat foarte repede la jucători. A știut ce să facă pentru a avea rezultate”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit prosport.ro.

După fluierul de final, ”U” Cluj a ajuns la patru din patru victorii consecutive în play-off-ul Superligii României, fiind lider cu 39 de puncte.

Pe locul secund în clasament rămâne Universitatea Craiova cu 36 de puncte, în timp ce Rapid completează podiumul cu 32 de puncte. Pe 4 se situează CFR Cluj cu 31 de puncte, iar FC Argeș e pe 5 cu 30 de puncte, în timp ce Dinamo e ultima cu 28.