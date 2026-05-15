După 120 de minute fără gol, eroul oltenilor a fost Laurențiu Popescu, portarul care a apărat penalty-ul decisiv executat de Iulian Cristea și a adus trofeul în Bănie.

La scurt timp după finală, fostul antrenor al clujenilor, Ioan Ovidiu Sabău, a analizat prestația celor două echipe și nu a avut milă de jocul practicat în ultimul act al competiției.

Ioan Ovidiu Sabău: „Craiova putea fi bătută”

Sabău a declarat că nivelul finalei a fost unul modest și consideră că Universitatea Cluj a fost chiar echipa mai valoroasă la nivel individual.

„Era un trofeu pe masă. Craiova mi s-a părut destul de modestă, fără realizări individuale. A avut una-două situații de contraatac, în rest nimic. Mă așteptam să se vadă o calitate în plus, ținând cont de pretențiile lor și de faptul că, de o perioadă lungă, și-au propus să câștige campionatul și trofee.

Din punctul meu de vedere, nivelul a fost foarte slab. Ca jucător trebuie să arăți diferit, era și selecționerul în tribună. Dar presiunea își pune cuvântul și nu mai ai niciun elan de a juca.

Totuși, Craiova putea fi bătută, nu a existat nicio diferență față de U Cluj. Dar eu consider că U Cluj este mai valoroasă, dacă luăm individual. Craiova nu are un atacant ca Lukic”, a spus Sabău la sptfm.ro.

Fostul tehnician al ardelenilor a explicat și de ce consideră că partida nu a avut ritm și spectaculozitate.

„A fost grija de a nu primi gol, e greu să revii într-un astfel de meci. Presiunea și oboseala își spun cuvântul. A fost un joc de așteptare a greșelii adversarului”, a mai declarat acesta.

Universitatea Craiova a cucerit astfel a opta Cupă a României din istorie și păstrează șanse reale la event. Duminică, oltenii primesc vizita celor de la „U” Cluj pe stadionul „Ion Oblemenco”, într-un meci care poate decide titlul din SuperLiga.