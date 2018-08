Interviu cu Denis Dragus, noul star al lui Hagi: "Tin cu Barcelona, dar sunt fan Ronaldo!"

Denis Dragus spune ca este mare fan Barcelona, dar il admira mai mult pe Ronaldo decat pe Messi.

Denis Dragus (19 ani) este revelatia actualului inceput de sezon, cu 5 goluri marcate, dintre care 3 in poarta olandezilor de la Vitesse, si o pasa decisiva in opt meciuri disputate. Am stat de vorba cu Denis inaintea meciului cu Dinamo, la hotelul la care era cazata Viitorul. Mi-a dat impresia unui tip cerebral, care gandeste inainte sa vorbeasca, avand un tupeu pozitiv, un baiat deschis, pozitiv si dornic de performanta.

Te asteptai la inceputul asta de sezon?

Nu pot sa spun ca ma asteptam, dar speram. In fiecare inceput de sezon, fiecare jucator are ambitiile lui. Eu imi doream sa joc cat mai bine si sa imi fac treaba. Voiam sa inscriu cat mai mult si ma bucur ca am facut-o.

Trei goluri contra olandezilor de la Vitesse… Nu ti-au zis sa ramai pe-acolo?