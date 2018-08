Wozniacki, all in pentru Serena! Ce spune dupa discursul emotionant al lui Williams

Caroline Wozniacki ii ia apararea Serenei Williams.

Daneza, principala rivala a Simonei Halep in circuit, foarte buna prietena cu Serena Williams, i-a luat apararea americancei in fata jurnalistilor prezenti la Cincinnati. In urma cu o saptamana, Serena a facut dezvaluiri pe Instagram despre perioada grea prin care trece de cand a devenit mama si s-a intors in circuit.

"Saptamana trecuta nu a fost usoara pentru mine. Nu doar ca acceptam niste chestii personale, dar ma aflam intr-o stare. In mare parte, simteam ca nu sunt o mama suficient de buna. Am citit cateva articole care spuneau ca emotiile postnatale pot dura si 3 ani daca nu le confrunti. Imi place comunicarea cel mai mult. Sa vorbesc cu mama mea, cu surorile mele, cu prietenii ma ajuta sa-mi dau seama ca sentimentele mele sunt complet normale", a scris Serena pe Instagram.

Wozniacki, 2 WTA, a dezvaluit ca a avea un copil in timp ce joci tenis nu este chiar cel mai simplu lucru pe care o femeie il poate face. “Ca atlet profesionist, fiind mereu in lumina reflectoarelor, esti judecat mereu pentru tot ce faci”, a spus daneza la Cincinnati.

“Nu-ti permiti sa ai zile proaste pentru ca imediat se scrie despre asta. Cred ca este dificil. Nu trebuie niciodata sa-ti arati slabiciunile. Noi stim ca daca pierzi un meci greu, nu trebuie sa arati ca esti vulnerabil. Daca ai o zi foarte proasta, nu trebuie sa arati nimanui ca ti-e greu. Cred ca e inspirational ca Serena vorbeste despre greutatile pe care le are, pentru ca face lumea sa inteleaga ca si noi suntem ca toti ceilalti. Nu intotdeauna avem zile perfecte si nu stim mereu ce e mai bine de facut”, a mai spus daneza.

Serena Williams a fost eliminata de la Cincinnati in turul secund de catre Petra Kvitova, scor 6-3, 2-6, 6-3, la capatul unui meci de exact doua ore. Urmatoarea competitie la care americanca va participa este US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.