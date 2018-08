REAL - ATLETICO, SUPERCUPA EUROPEI | Motivul incredibil pentru care Courtois nu va juca impotriva fostei sale echipe! Gafa uriasa facuta de Real

Real Madrid - Atletico Madrid este partida care deschide efectiv noul sezon european. Cele doua rivale din Madrid se vor duela in Supercupa Europei.

Cel mai important transfer al Realului din aceasta vara, portarul Thibaut Courtois adus de la Chelsea, va fi spectator la acest meci. Courtois era asteptat sa debuteze pentru Real in partida de Supercupa, insa oficialii "galacticilor" au facut o gafa de incepatori.

Potrivit Cadena COPE, oficialii Realului au omis sa-l treaca pe Courtois pe lista pentru UEFA. Astfel, fostul portar al lui Atletico Madrid nu este eligibil inca pentru meciurile internationale si va urmari din tribune Supercupa Europei. Courtois va trebui sa astepte pana duminica, atunci cand Real isi incepe noul sezon in campionatul intern.

Thibaut Courtois a fost adus de Real Madrid in aceasta vara, de la Chelsea, in schimbul a 40 de milioane de euro. Portarul belgian a fost legitimat in perioada 2011-2018 la Chelsea, iar timp de trei sezoane (2011-2014) a fost imprumutat la Atletico Madrid.