Sportivele Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au fost învinse, miercuri, în 16-imile de finală ale WTT Champions Doha 2026, competiţie de prestigiu care are loc în Qatar, la Lusail Sports Arena.

Evenimentul marchează prima întrecere majoră a anului şi reuneşte cei mai valoroşi sportivi din tenisul de masă mondial.

Bernadette Szocs, ocupanta locului 25 mondial, a fost învinsă de Sabine Winter din Germania, clasată pe poziţia a 17-a în ierarhia mondială. Momentele-cheie au aparţinut adversarei, iar tricolora a cedat meciul, scor 0-3 (5-11, 8-11, 7-11).

Elizabeta Samara a debutat în competiţie împotriva sportivei de pe locul al treilea mondial, chinezoaica Kuai Man. Tricolora (#26 mondial) a avut momente bune de joc în primul set, cu lovituri tactice care au pus-o în dificultate pe adversară.

Totuşi, sportiva asiatică a fost cea care a lovit decisiv în fiecare dintre cele trei seturi, iar românca a cedat, scor 0-3 (9-11, 5-11, 8-11).

