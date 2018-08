FOTO | Schimbarea Elinei Svitolina: a scapat de kilogramele in plus! "Cred ca este vizibil!"

Elina Svitolina s-a schimbat enorm in ultimul an si a pierdut in greutate.

Transformarea ucrainiencei este vizibila, iar Svitolina crede ca aceasta schimbare o ajuta sa-si creasca nivelul de joc. Uneori, pierderea in greutate poate afecta rezultatele unui sportiv, insa nu este si cazul Elinei Svitolina. Numarul 7 in lume este de parere ca scaderea in greutate a ajutat-o mult in ultimele luni. Svitolina nu a avut nicio problema in a recunoaste ca arata cu mult diferit fata de anul trecut.

“Cred ca schimbarea este vizibila. Incercam lucruri diferite, eu si echipa mea. Incercam sa imbunatatim, sa fiu din ce in ce mai buna, mai ales in turneele de Grand Slam, acesta este principalul meu obiectiv. Incercam sa gestionam lucrurile diferit, asta poate ajuta. Daca nu incerci, nu poti vedea diferenta. Stiu ca arat diferit, stiu ca e o schimbare imensa”, a spus Svitolina la Cincinnati.

Ucrainianca spune ca este multumita de sezonul ei pana acum, in care acastigat deja 3 titluri (Brsbane, Dubai, Roma): “Cred ca sunt pe drumul cel bun. Am jucat destul de bine, am invins jucatoare bune. Ma simt mult mai bine pe teren. Nu poti garanta rezultatele in circuit chiar daca te antrenezi intens doua luni, nu poti garanta nimic in tenis. Tot ce poti obtine e o sansa mai buna sa joci mai bine si sa fii mai proaspat. Eu cred ca schimbarea asta m-a ajutat”, a mai spus Svitolina la conferinta de presa.

Svitolina este deja in turul al treilea la Cincinnati dupa ce a avut primu tur liber, iar in turul secund a trecut de Svetlana Kuznetsova. In turul al trilea, ucraineanca in varsta de 23 de ai o va intalni pe invingatoarea meciului dintre Anisimova si Matic. Cu Simona Halep, Svitolina se poat intalni doar in finala turneului din SUA.