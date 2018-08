Omul-RECORD in Premier League! A inceput acum 16 ani drumul spre o performanta incredibila! Cine este INVINCIBILUL

A reusit aceasta performanta la 5 cluburi de top din Premier League!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Actualul jucator al celor de la FC Liverpool, James Milner, se poate lauda cu o performanta cu adevarat spectaculoasa! De fiecare data cand inscrie, echipa pentru care joaca nu pierde! James Milner a ajuns la 47 de partide in care a marcat iar formatia sa a plecat de pe teren neinvinsa!

Primul sau gol a venit in 2002 de Boxing Day pe cand juca la Leeds United. Seria sa a continuat la Newcastle, Aston Villa, Man City si Liverpool! Urmatorul in top este Darius Vassell cu 46 de partide in care a marcat iar echipa sa nu a pierdut. El a fost depasit de Milner in martie 2017 in acest clasament.

Ultimul intrat in top este Pedro, cel care a ajuns la 19 partide cu gol si fara infrangere pentru Chelsea dupa ce a inscris in prima etapa in 3-0 contra lui Huddersfield.

Iata cum arata topul:

11-7 John Arne Riise - 19 meciuri in care a marcat iar echipa sa n-a pierdut

Victor Moses - 19

Oscar - 19

Lee Sharpe - 19

Pedro - 19

6. Antonio Valencia - 23

5. Oyvind Leonhardsen – 28

4. Salomon Kalou – 32

3. Dele Alli – 33

2. Darius Vassell – 46

1. James Milner – 47