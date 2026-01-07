La prima sa experiență ca antrenor al unei echipe de seniori, fostul căpitan al echipei naționale a României a ajuns pe banca ”Cruciaților” în februarie 2022 și, în cele patru luni petrecute pe banca formației de pe ”Stadio Ennio Tardini”, Chivu a reușit să o salveze pe Parma de la retrogradare, performanță ce i-a adus și oferta din partea lui Inter.

Cristi Chivu: ”Sunt mulțumit că Parma a reușit să rămână în prima ligă!”

Italienii nu au uitat de perioada scurtă petrecută de Chivu la Parma și, chiar înaintea meciului, jurnaliștii din ”Cizmă” au fost curioși să vadă ce emoții îl cuprind pe tehnicianul român având în vedere că își va înfrunta fosta echipă, dar și cu ce atitudine va aborda Inter partida.

”Inter are o identitate clară, încearcă să facă anumite lucruri cu încredere. Nici în această seară nu ne vom schimba atitudinea. Este un meci al duelurilor, mai ales atunci când mergi la pressing și ai intenția de a menține echipa sus. Trebuie să câștigi duelurile cu intensitate.

Sunt mulțumit că, prin munca noastră din acele trei luni frumoase și intense, un club precum Parma a reușit să se mențină în prima ligă, Parma merită acest lucru”, a spus Cristi Chivu înaintea meciului.

