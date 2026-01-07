EXCLUSIV pe VOYO de la ora 21:30 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Manchester City joacă în etapa a 21-a din Premier League cu Brighton pe Etihad Stadium

City este pe locul 2, cu 42 de puncte, iar de la aceeași oră, Aston Villa, care are același număr de puncte, evoluează în deplasare la Crystal Palace.

Liderul Arsenal (48 p) are derby mâine, cu Liverpool, de la ora 22:00, EXCLUSIV pe VOYO.

Celelalte meciuri de astăzi din Premier League de la ora 21:30:

