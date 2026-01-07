LIVE VIDEO Manchester City - Brighton, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:30! Aston Villa, la egalitate de puncte cu City, joacă și ea

Manchester City - Brighton, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:30! Aston Villa, la egalitate de puncte cu City, joacă și ea Premier League
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Manchester CityAston VillaChelseaBrightonCrystal Palace
Manchester City - Brighton

EXCLUSIV pe VOYO de la ora 21:30 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Manchester City joacă în etapa a 21-a din Premier League cu Brighton pe Etihad Stadium

City este pe locul 2, cu 42 de puncte, iar de la aceeași oră, Aston Villa, care are același număr de puncte, evoluează în deplasare la Crystal Palace.

Liderul Arsenal (48 p) are derby mâine, cu Liverpool, de la ora 22:00, EXCLUSIV pe VOYO.

Celelalte meciuri de astăzi din Premier League de la ora 21:30:

Crystal Palace - Aston Villa

Fulham - Chelsea

Bournemouth - Tottenham

Brentford - Sunderland

Everton - Wolverhampton

Clasamentul LIVE din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore

West Ham - Nottingham Forest 1-2 în primul meci al etapei 21 din Premier League

Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
PAOK și Răzvan Lucescu, făcuți șah-mat &icirc;n c&acirc;teva secunde! Pasă de gol pentru fostul portar din Superligă și o reușită splendidă
Dinamo - Young Boys Berna, primul amical al &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo; &icirc;n Antalya!
Fenerbahce, transfer record &icirc;naintea meciului cu FCSB! Noul star nu va putea juca la București
Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul rom&acirc;n
Starul dorit de Real Madrid va semna cu o altă echipă! Publicația de casă a &bdquo;Los Blancos&rdquo; a confirmat
Cesc Fabregas, categoric: Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu &icirc;mi place

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: 20.000 de euro pe lună

Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Ion Țiriac pierde șefia &icirc;n topul miliardarilor! Cine sunt rom&acirc;nii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Olandezii au dat verdictul &icirc;n privința lui Dennis Man: &bdquo;Trebuie să convingă mai des&rdquo;

Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul rom&acirc;n
Fenerbahce, transfer record &icirc;naintea meciului cu FCSB! Noul star nu va putea juca la București
Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: Cea mai bună!
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Cesc Fabregas, categoric: Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu &icirc;mi place
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
A prins un transfer de senzație &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
E gata! C&acirc;nd va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
Aș vrea să-l văd la Liverpool . Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Motivul pentru care Donald Trump vrea at&acirc;t de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: &rdquo;Resurse minerale și energetice&rdquo;

O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

