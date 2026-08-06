FCSB a suferit în apărare în acest start de sezon, iar acest aspect s-a observat cel mai tare în dubla cu Auda, în care roș-albaștrii au primit șapte goluri.

Recent, FCSB l-a adus pe Dylan Batubinsika în centrul apărării, dar se pare că Marius Baciu a mai primit o veste bună.

Mihai Stoica: „Se simte bine, urmează să intre cu echipa”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că Mihai Popescu este foarte aproape să revină la antrenamentele cu echipa.

Fundașul central a revenit după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și a stat departe de gazon o perioadă lungă.

Mihai Popescu a revenit în finalul sezonului trecut, dar a avut din nou probleme după meciul amical al naționalei României cu Țara Galilor și a fost suspect de recidivă a accidentări de la nivelul ligamentelor încrucișate, astfel că nu a jucat încă în noul sezon în tricoul lui FCSB.

MM Stoica a anunțat că jucătorul va fi disponibil cât de curând.

„Se simte bine, urmează să intre cu echipa. Până acum a fost numai efort controlat, când intri cu echipa te expui. Să vedem”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ciprian Marica: „L-a ambiționat pe adversar”

Fostul internațional consideră că oficialul FCSB a greșit când a minimalizat valoarea celor de la FK Auda înaintea partidei decisive.

„Per total, Târnovanu a avut câteva greșeli importante care au tras echipa puțin în jos. Portarul, când greșește, se vede pe tabelă.

Problema mare este când îți dau patru goluri în retur. Primul meci poate te-au surprins, dar la retur nu mai ai nicio scuză. Să mă ierte Mihai Stoica, dar la experiența pe care o are, să faci asemenea declarații înainte de meci este un mare semn de întrebare.

Pur și simplu ambiționezi adversarul. Este o greșeală pe care o face cineva aflat la început de drum, nu un conducător cu experiența lui. Mi se pare o greșeală flagrantă.

Mai mult, nu mai ai voie să cauți alibiuri, că a fost arbitrul sau vremea. Ai primit șapte goluri într-o dublă manșă”, a declarat Ciprian Marica la VoyoSport Live.