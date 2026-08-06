VIDEO Lionel Messi, spectacol ca la Cupa Mondială: ce a reușit starul lui Inter Miami

Lionel Messi, spectacol ca la Cupa Mondială: ce a reușit starul lui Inter Miami Fotbal extern
SPORT.RO
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Marcând de două ori şi oferind o pasă decisivă, Lionel Messi a contribuit la victoria lui Inter Miami cu 4-2 în Cupa Ligilor împotriva echipei San Luis din Mexic, miercuri seară.

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Lionel Messi, spectacol ca la Cupa Mondială: ce a reușit starul lui Inter Miami

În prima sa partidă ca titular de la înfrângerea Argentinei în finala Cupei Mondiale din 2026, argentinianul a stabilit un nou record, devenind cel mai bun marcator din toate timpurile din competiţia nord-americană.

La optsprezece zile după înfrângerea Argentinei în faţa Spaniei în finala Cupei Mondiale din 2026 (0-1 după prelungiri), Lionel Messi şi-a redescoperit deja talentul de marcator la Inter Miami. După ce a revenit în MLS în weekend, atacantul în vârstă de 39 de ani a strălucit în prima sa partidă ca titular după Cupa Mondială, miercuri seară.

„La Pulga” a devenit cel mai bun marcator din toate timpurile în Cupa Ligilor, marcând o dublă în victoria echipei din Florida, scor 4-2, împotriva clubului mexican San Luis.

Lionel Messi a atins pragul de 14 goluri în 12 meciuri din Cupa Ligilor, depăşindu-l pe Denis Bouanga, atacantul gabonez de la Los Angeles FC, care are 13 goluri în competiţie.

Pentru Atletico San Luis, David Rodríguez a deschis scorul (1-0) în minutul 4 cu o lovitură de cap dintr-o centrare a lui Román Torres.

Recent venit în Major League Soccer (MLS) de la Manchester United, brazilianul Casemiro a lansat atacul care a dus la egalarea lui Miami, asigurându-i lui Noah Allen o pasă. Fundaşul stânga a trimis o centrare periculoasă pe care Messi a transformat-o cu un voleu (minutul 11).

În minutul 26, venezueleanul Telasco Segovia a făcut scorul 2-1, iar Lionel Messi a marcat pentru 3-1 în minutul 44.

După dubla sa, Lionel Messi a oferit o pasă decisivă, permiţându-i brazilianului Micael dos Santos să facă scorul 4-1 în minutul 45+7.

San Luis a menţinut apoi controlul mingii şi, în minutul 51, a redus diferenţa la 4-2 graţie spaniolului Rafael Llorente.

„La Pulga” a revenit în acţiunea din MLS sâmbătă, intrând ca rezervă în repriza a doua în meciul egal dintre Inter Miami şi Columbus Crew, scor 2-2.

Săptămâna trecută, atacantul vedetă în vârstă de 39 de ani şi-a reluat antrenamentele cu clubul său, la zece zile după înfrângerea Argentinei în faţa Spaniei în finala Cupei Mondiale, scrie News.ro.

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