Înaintea duelului cu „marinarii”, Marius Baciu a recunoscut că este principalul responsabil pentru eșecul din Europa, dar a dezvăluit că a primit susținere din partea conducerii clubului.

Marius Baciu: „MM Stoica este un erou”

Tehnicianul roș-albaștrilor a explicat că a analizat greșelile din dubla cu FK Auda și consideră că echipa nu a reacționat suficient de bine în momentele-cheie ale jocului.

„Dacă aș fi analist, aș critica exact ce n-am reușit să facem. De multe ori n-am avut reacție când am pierdut mingea și nu ne-am organizat rapid. Pentru mine, dacă a greșit un jucător, au greșit toți. Antrenorul este primul vinovat și eu sunt primul vinovat pentru tot ce s-a întâmplat.

Am avut o discuție cu MM Stoica și cu staff-ul meu. Am primit încurajări. Sunt convins că puteam să-i capacitez mai bine pe jucători în anumite momente.

Dacă vă arăt telefonul meu, câte mesaje am primit de încurajare... Nu-i ușor de digerat un 3-7, dar zi de zi încercăm să convingem că merităm să fim aici.

MM Stoica, pentru clubul ăsta și pentru mine, este un erou pentru cum pune problema vizavi de ce înseamnă o echipă atât de iubită ca FCSB”, a declarat Marius Baciu la conferința de presă.

În ciuda eliminării din Conference League, FCSB are un start perfect în SuperLigă, cu două victorii din două etape și șase puncte. Roș-albaștrii ocupă locul secund, iar cu un succes împotriva Farului vor reveni pe primul loc în clasament.