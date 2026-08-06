Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a fost unul extrem de spectaculos. Aflat la prima ediție cu 48 de naționale, turneul final a avut-o pe Spania ca învingătoare, după ce ibericii s-au impus în fața Argentinei.

Rodri, pus să aleagă între Barcelona și Real Madrid

Spania a dat și câștigătorul titlului de „Cel mai bun jucător al turneului”. Rodri a avut o constanță incredibilă la Campionatul Mondial, astfel că distincția i-a revenit după victoria în prelungiri contra Argentinei.

Cum contractul mijlocașului este scadent în vara lui 2027, cluburile importante de pe continent luptă pentru transferul său. Suma vehiculată este de 50 milioane de euro, iar, cel puțin până de curând, Real Madrid se afla în pole-position pentru semnătura lui Rodri.

Ei bine, rivala Barcelona a intrat pe fir, iar catalanii luptă pentru transferul jucătorului. Cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit că Rodri se află în negocieri cu ambele formații din Spania, iar decizia mutării îi aparține în totalitate.

„Decizia îi va aparține în totalitate lui Rodri, întrucât Real Madrid și Barcelona sunt ambele pregătite să plătească o taxă de transfer similară celor de la City.

Rodri se află în negocieri cu Real Madrid de săptămâni întregi, aceasta fiind prioritatea sa, însă Barcelona s-a poziționat și ea la rândul ei, având în vedere că înțelegerea cu Madrid nu este încă finalizată”, s-a arătat în postarea oferită de Fabrizio Romano.