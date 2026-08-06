Victor Pițurcă, fără menajamente după ce FCSB a fost eliminată de Auda din Conference League: „Am văzut scuze puerile”

Victor Pițurcă, fără menajamente după ce FCSB a fost eliminată de Auda din Conference League: „Am văzut scuze puerile” Superliga Piturca titlu
SPORT.RO
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Victor Pițurcă a comentat faptul că FCSB nu a reușit să treacă de Auda în turul doi preliminar al UEFA Conference League.

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FCSB nu a reușit să treacă peste forma slabă arătată în sezonul trecut. Deși calificarea în cupele europene a fost câștigată în extremis, după două baraje cu FC Botoșani și Dinamo, roș-albaștrii au fost eliminați încă din prima „dublă” din UEFA Conference League. Auda (Letonia) s-a impus cu 7-3 la general și a scos-o pe echipa antrenată de Marius Baciu din competiție.

Victor Pițurcă, atac subtil la adresa lui MM Stoica

Deși Mihai Stoica a declarat înaintea partidei retur că Auda este o echipă foarte slabă, FCSB nu a reușit să se impună în fața letonilor. Ba mai mult, roș-albaștrii au cedat incredibil: 1-4. După acest rezultat rușinos, oficialul a transmis că arbitrajul a făcut ca elevii lui Marius Baciu să nu treacă mai departe.

În cea mai recentă intervenție a sa, Victor Pițurcă a taxat declarațiile lui Mihai Stoica de după eliminarea din UEFA Conference League. Fostul selecționer e de părere că vorbele sunt de prisos, în condițiile în care FCSB a cedat cu 3-7 la general.

„La FCSB mi se pare cea mai rușinoasă înfrângere. Am văzut scuze puerile, de genul că nu am primit nu știu ce (n.r. penalty), că trebuia să marcăm gol acolo (n.r. în Letonia).

Când primești 7 goluri nu mai e nimic de spus. Ar fi rușinos să spui că ai pierdut din cauza arbitrului sau că a greșit un jucător. Asta e valoarea echipei.

Am văzut că Auda a câștigat acum (n.r. 1-0 cu Dinamo Tirana), așa că nu ar fi atât de slabă precum am zis unii. Dacă au spus de Auda că e foarte slabă, atunci FCSB este foarte, foarte slabă. Asta e concluzia”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit Digi Sport.

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Care e situația fotbalului românesc în ochii lui Victor Pițurcă

În continuare, Victor Pițurcă a concluzionat că fotbalul românesc se află într-un declin în ultimii ani. Antrenorul a transmis că doar FCSB și CFR Cluj au făcut coeficient în ultimele sezoane, ceea ce e mult prea puțin pentru ca nivelul să crească.

„Fotbalul românesc s-a dus în cap de mulți ani. Am fost rău aproape tot timpul, dar a mai fost o echipă care s-a calificat. Au mai fost FCSB, CFR Cluj”, a mai spus Victor Pițurcă.

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