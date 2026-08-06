Daniel Buciuc are meciul carierei cu Louis Greene

Daniel Buciuc se va lupta cu Louis Greene în gala Zuffa Boxing 10, iar care promite spectacol dintre cei doi va fi LIVE pe VOYO Sport 1.

Sportivul irlandez are un record de 18 victorii și 4 înfrângeri și se află pe locul 61 mondial, astfel că va reprezenta o provocare pentru Daniel Buciuc.

„Am acceptat provocarea. Eu sunt în pregătire tot timpul anului, așa că nu îmi este greu să intru în formă. Nu am nimic de pierdut și am încredere maximă că pot câștiga această luptă. Mă simt pregătit și sunt convins că voi face un meci spectaculos. Hai România!

Au trecut 11 ani de muncă și disciplină fără oprire și cu dorința de a mă depăși la fiecare meci și de a ținti către obiective cât mai mari.”, a spus Daniel Buciuc.

Daniel Buciuc se află pe locul 339 la nivel mondial și are un palmares de 16 victorii și 2 înfrângeri.

VOYO transmite exclusiv Zuffa Boxing în România

Zuffa Boxing este o companie de promovare a boxului profesionist fondată de Dana White, președinte și CEO UFC și omul care a transformat MMA într-un fenomen global, Nick Khan, președintele WWE, alături de Sela, conglomerat din industria divertismentului, și Turki Al-Sheikh, președintele Autorității Generale pentru Divertisment din Arabia Saudită.

Zuffa Boxing își propune să aducă în prim-plan cele mai mari nume ale boxului mondial, dar și viitoarele superstaruri ale acestui sport.