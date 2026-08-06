FC Bacău a avut un start de sezon electrizant în Liga 2. Băcăuanii s-au impus fără drept de apel, 3-0, pe teren propriu, împotriva nou-promovatei Ștefănești. Duelul s-a desfășurat la baza sportivă Ruși-Ciutea, unde stadionul are o capacitate de doar 700 de locuri. Inconvenientul nu i-a oprit însă pe suporterii dedicați echipei să fie alături de favoriții lor și să creeze o atmosferă plăcută inclusiv pentru spectatorii neutri. FC Bacău – CSL Ștefăneștii de Jos 3-0, marcat de caniculă, ambiție și spectacol Clubul fondat în 2014 și deținut în coproprietate de frații Pavăl nu s-a bucurat la startul noului sezon de o galerie pătimașă, care să cânte pe parcursul întregului meci, însă fanii prezenți la Ruși-Ciutea și-au făcut datoria. I-au încurajat pe elevii lui Costel Enache pe parcursul întregului joc, pe care, de altfel, l-au privit cu multă atenție. Fiecare acțiune nefinalizată cu gol a fost urmată de aplauze de încurajare. De asemenea, puținele contraatacuri periculoase ale nou-promovatei CSL Ștefăneștii de Jos au fost însoțite de sunete de ușurare când s-au finalizat fără ca tabela să fie modificată. Golurile marcate de Romario Moise (6'), Tomas Lacerda (71') și Codrin Oasenegre (90+3') au declanșat sărbătoarea prin aplauze și strigăte de bucurie.

Imagini de la FC Bacău – CSL Ștefăneștii de Jos 3-0 / Foto: Ionuț Stoica (Sport.ro)

Privind strict tabela de marcaj, se poate spune că FC Bacău a avut o partidă ușoară în fața unei nou-promovate. Realitatea de pe teren, văzută de pe stadion, este puțin diferită însă. Jucătorii clubului din Ștefăneștii de Jos au fost arțăgoși, luptându-se pentru fiecare balon. Confruntarea a fost una dificilă pentru ambele echipe și din cauza vremii caniculare. Meciul a început la ora 11:00, când temperatura de aproximativ 30 °C a fost resimțită mult mai puternic de fotbaliști pe sinteticul din Ruși-Ciutea. Pauzele de hidratare au reprezentat adevărate binecuvântări pentru jucătorii ambelor formații. Deși meciul nu a fost unul ușor pentru FC Bacău, diferența de pe tabelă a fost justă. Desfășurarea de forțe nu a lăsat dubii în privința echipei mai experimentate, mai periculoase și mai valoroase la momentul întâlnirii. Merită menționat că inclusiv duelul antrenorilor a fost câștigat clar de Costel Enache (53 de ani). Însuși tehnicianul gazdelor a recunoscut cu modestie că a anticipat jocul nou-promovatei. Costel Enache: „Am anticipat jocul, dar nu și rezultatul” „Da, sunt mulțumit! Un joc plăcut și pentru spectatori, cred. A fost exact ce anticipam: o echipă arțăgoasă, fără presiune. I-am urmărit pe cei de la Ștefănești înainte de joc și am constatat că sunt o echipă cu personalitate și o echipă care se bazează pe construcție, pe posesie. Am anticipat jocul, dar nu și rezultatul, pentru că nu m-am gândit neapărat la rezultat, dar ne-a ieșit”, a declarat Costel Enache, după meci, în exclusivitate pentru Sport.ro. La rândul său, experimentatul Romario Moise (29 de ani), campion cu Astra Giurgiu în 2016, a subliniat că FC Bacău a beneficiat și de un plus de încredere față de o nou-promovată.

Romario Moise: „Am avut și un plus de încredere față de ei” „M-am simțit bine din punct de vedere fizic, cel puțin la început, dar vă dați seama că ne-am simțit mai greu ulterior din cauza condițiilor meteo. Ne simțim bine și ne bucurăm că am câștigat. Asta ne dă un plus de încredere, moral, liniște și ne ajută să vedem lucrurile pe viitor mai bine. Da, sigur! Bine, ținând cont că am jucat și împotriva unei nou-promovate, am avut și un plus de încredere față de ei, zic eu. Mai avem multe lucruri de pus la punct, dar eu zic că avem o echipă bună, o echipă cu încredere și nu avem nimic de pierdut”, a reacționat autorul primului gol, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Pentru FC Bacău urmează deplasarea din Popești Leordeni, sâmbătă, pe 8 august, programată să înceapă de la ora 11:00. Simultan, CSL Ștefăneștii de Jos o va primi acasă pe CSC Dumbrăvița. Echipele din FC Bacău - CSL Ștefăneștii de Jos FC Bacău: Luc. Anton – M. Bordea, Inglada, Forizs, Fed. Baciu – R. Moise (Oasenegre 78'), Rob. Albu (Axinte 78'), Cîrstean (Lacerda 46') – P. Mitrică (Gîrbiță 78'), Andr. Pavel (C), P. Petre (Luncașu 46')

Luc. Anton – M. Bordea, Inglada, Forizs, Fed. Baciu – R. Moise (Oasenegre 78'), Rob. Albu (Axinte 78'), Cîrstean (Lacerda 46') – P. Mitrică (Gîrbiță 78'), Andr. Pavel (C), P. Petre (Luncașu 46') Rezerve neutilizate: Alloj – Agapi, D. Burlacu, Rob. Ciobanu

Alloj – Agapi, D. Burlacu, Rob. Ciobanu Antrenor: Costel Enache

Costel Enache CSL Ștefăneștii de Jos: Mociu - Grosu, Pătrașcu, Gîsă, Dumitru, Șerban, Gheorghe, Ion, Zimța (C), Florescu, Man

Mociu - Grosu, Pătrașcu, Gîsă, Dumitru, Șerban, Gheorghe, Ion, Zimța (C), Florescu, Man Rezerve: Lăpădat - Gheorghe, Manole, Bivolaru, Plumbitu, Nicolae, Purice, Pătru, Bobocea.

Lăpădat - Gheorghe, Manole, Bivolaru, Plumbitu, Nicolae, Purice, Pătru, Bobocea. Antrenor: Mircea Gheorghe