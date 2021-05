Inca o declaratie geniala marca Mihai Iosif: "I-as mai lua pe Messi si Kante!" Ce a spus despre revenirea lui Sapunaru 

Mihai Iosif a vorbit despre planurile de viitor ale giulestenilor.

Rapid a reusit sa revina in Liga 1, iar sefii din Giulesti au inceput deja sa caute optiuni pentru a intari lotul, astfel incat echipa sa fie una competitiva in sezonul urmator.

Desi au inceput cu stangul campania de achizitii, dupa ce Ashkovski a refuzat transferul, 'alb-visinii' au reusit sa se inteleaga cu Petre Goge, caruia i-au prelungit contractul, iar Mihai Iosif a vorbit despre o posibila revenire a lui Sapunaru.

Antrenorul Rapidului a raspuns in stilul caracteristic in momentul in care a vorbit despre transferurile pregatite de conducere in perioada urmatoare.

"Jucatorul daca e bun si poate sa alerge, ne poate ajuta. Intotdeauna Ovidiu Herea mi-a placut, e un jucator foarte bun, e pe lista mea. Sunt sanse sa vina Sapunaru, exista discutii. I-as mai lua pe Messi si Kante si mi-as face treaba.. Sunt multi fotbalisti...nu mai avem un Hagi, un Mutu, jucatori emblematici", a spus Mihai Iosif pentru ProSport.