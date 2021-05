Scene incredibile in vestiarul Rapidului! Iosif, murat in sampanie in timp ce dadea interviu! Cum a reactionat

Rapid a revenit in Liga 1 dupa 6 ani de absenta.

Antrenorul Mihai Iosif a fost udat cu sampanie in vestiar de jucatorii sai. A cantat alaturi de ei. "Mita Iosif e unul dintre noi" - au strigat jucatorii. "Aveti dreptat, sunt unul dintre voi" - le-a raspuns Iosif.

"N-avem cuvinte sa descriem cum ne simtim. Suntem fericiti. A fost incarcatura extraordinara, nu ne-a mai interesat meciul. Am plecat din noroi pana la gat. In primul rand jucatorii, apoi eu ca am reusit sa-i trag dupa mine. Am stiut ca vom promova de cand am plecat la drum. Chiar daca nimeni nu mai credea, eu am avut incredere", a spus Iosif la Digisport inainte sa fie udat din cap pana in picioare cu sampanie de jucatorii sai.

"Ce a facut acest om, este extraordinar. A luat echipa de doua ori de pe locul 12 si a dus-o sus. Nu perii antrenori, dar ce a facut e fantastic", l-a laudat capitanul Ionut Voicu. Fundasul de 36 de ani va renunta la cariera profesionista la finalul acestui sezon.