BREAKING NEWS | 'Poetul' Iosif, cu ochii in lacrimi dupa ce a aflat de promovarea Rapidului: "M-am dus in spate, pe camp, nu mai puteam. Am eu un prieten, Bogdan, si l-am sunat pe el"

Rapid s-a intors in Liga 1 dupa o pauza de 6 ani.

Dupa ce clubul a dat faliment, in urma retrogradarii din 2016, echipa a fost reinfiintata in liga a 4-a. Mihai Iosif era in staff-ul lui Dan Alexa la precedenta promovare. Acum, el e numarul 1 pe banca. Iosif a mai fost principal si in liga a 4-a, dar si sezonul trecut, tot in B.

Antrenorul a urmarit in tensiune maxima jocul dintre Mioveni si Timisoara, cel care i-a asigurat Rapidului promovarea din punct de vedere matematic. S-a intamplat chiar inaintea derby-ului cu Craiova, de la Buftea.

"Traiesc cum am trait din noiembrie, cand am plecat din noroi. Nu mai pot sa vorbesc. Il felicit pe Dan Alexa ca ne-a ajutat. Mi-a dat Dumnezeu sansa sa ajung in Liga 1 cu Rapid. Si acum am lacrimi in ochi. M-am dus in spate, pe camp, n-am mai vorbit cu nimeni. Am sunat un prieten foarte bun, Bogdan, nu mai rezistam. Am vorbit cu el. Traim prezentul. Jucatorii sunt foarte capacitati, azi trebuie sa joace de placere si sa arate ca-s mai buni decat adversarii lor. Ii iubesc pe suporteri", a spus Iosif la Digisport.