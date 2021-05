"Nu chiar low-cost, clasa a doua!" Mihai Iosif glumeste pe seama salariului sau de la Rapid. Ce promisiune i-au facut oficialii clubului: "Trec la clasa I"

"Mita" Iosif, antrenorul "low-cost" al Rapidului.

Rapid a obtinut promovarea in Liga 1 cu Mihai Iosif pe banca, iar acest lucru i-a adus o marire de salariu tehnicianului alb-visiniilor, care a incasat un salariu infim in Liga 2.

Antrenorul Rapidului a sustinut ca oamenii din conducerea clubului i-au oferit o marire de salariu dupa promovarea in Liga 1 si ca va avea un salariu de "clasa I".

"Nu chiar low-cost, clasa a doua, acum am ajuns la clasa I. Eu am contract cu Rapid inregistrat la FRF. Tot ce am vorbit cu patronul s-a îndeplinit întotdeauna.

Tot romanul are grija zilei de maine. Nu fac parte din categoria antrenorilor care nu duc grija zilei de maine. Sa punem ceva pe masa avem. La romani, chiar daca nu e mancare... (n.r. - rade). Voi avea un alt salariu in Liga 1, mai bun, da. Da. Si clubul a castigat. Sunt drepturi, trebuie sa castige toata lumea", a spus antrenorul Rapidului, potrivit Telekom Sport.

