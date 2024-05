"Ca DiCaprio în Titanic: în apă, mâncat de rechini!" Mihai Iosif a vorbit despre despărțirea de Rapid

Fostul antrenor al Rapidului a mărturisit că s-a simțit nesusținut de conducere în ultima parte a mandatului său, trăind cu sentimentul că a fost aruncat în apă rece, ca DiCaprio în Titanic.

"Eram în Divizia B, nu aveam nici oameni suficienți. M-am simțit la un moment dat susținut, iar la final m-am simțit precum Di Caprio în Titanic. Exact așa, ca în apă pe plută și stăteam și mă uitam la rechini, la ghiață. Nici nu știu cum am sfârșit. Mâncat de rechini sau înghețat.

E normal să am o sensibilitate când vine vorba de Rapid. Am venit de mic la această echipă. Mi-aș fi dorit să fac și mai mult, să fi intrat în play-off, chiar dacă eram în obiectiv, am fost pe locul 9. Obiectivul era să rămân în Liga 1.

Mihai Iosif a rămas cu un gust amar după despărțirea de Rapid

Am fost dat afară când eram pe locul 9 și Rapidul a terminat tot pe 9. O să țin minte momentele frumoase și pe cele extraordinare trăite lângă suporteri. Cum a fost la gard când am promovat sau pe Arena Națională când am bătut prima dată FCSB-ul. Au fost foarte multe momente frumoase.

Am avut atunci 7 egaluri și 3 înfrângeri. Am pierdut în ultimele minute cu FCSB și CFR Cluj și în ultimul meci cu cei de la Craiova. Este un regret, dar asta e viața antrenorului. Până la urmă și Cristiano Bergodi era în obiectiv, nu?", a spus Mihai Iosif, potrivit Fanatik.

Mihai Iosif a fost demis de la Rapid după o serie de zece meciuri fără victorie: șapte egaluri și trei înfrângeri.