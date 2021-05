S-a aflat salariul ireal al lui Mihai Iosif! Castiga mai putin decat unii jucatori ai Rapidului! Ce prima va incasa antrenorul pentru promovare

Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, a reusit sa-i readuca pe "giulesteni" inapoi in Liga 1, dupa sase ani in ligile inferioare.

Conducerea din Giulesti doreste sa continue cu Mihai Iosif pe banca, insa in conditii contractuale nefavorabile pentru antrenor. Potrivit ProSport, "Mita" are un salariu de 3.000 de lei pe luna in momentul de fata, iar Angelescu, patronul Rapidului, i-a propus sa ramana in primul esalon pentru aceeasi suma de bani. Iosif cerut o prima de 15.000 de euro pentru accederea in prima divizie, insa sefii i-au oferit doar 10.000 de euro. Daniel Benzar, in schimb, primeste o prima de 25.000 de euro, conform sursei citate.

Mihai Iosif a reusit sa promoveze in Liga 1, dupa ce a preluat-o pe Rapid de la Nicolae Grigore, atunci cand clubul parea ca o sa-si rateze obiectivul. Anghelescu a garantat ca Iosif va continua la Rapid, insa Florin Manea este convins ca lui "Mita" nu ii s-a prelungit contractul.

"Terminati cu prostiile! Lui Mita nu i s-a prelungit contractul cu Rapid! A fost doar o intelegere la nivel verbal, i s-au facut niste promisiuni, dar nu i s-a oferit niciun contract!", a spus Florin Manea, la ProSport LIVE.

Mihai Iosif a cerut un salariu de 5.000 de euro conducerii lu Rapid Bucuresti, insa acestia vor sa ii ofere doar 3.000 de lei si pentru sezonul urmator, iar diferenta pana la 5.000 de euro sa fie trecuta cu acte aditionale ca bonusuri de performanta.

De asemenea, Iosif a primit o prima infima pentru promovarea in prima liga, fata de altii jucatori ai clubului care au bifat putine meciuri in acest sezon. Daniel Benzar are doar noua meciuri jucate pentru Rapid in sezonul 2020-21, dar a primit 25.000 de euro, iar Mihai Iosif va castiga doar 10.000 euro in urma promovarii in Liga 1.

"Trebuie sa ma obisnuiesc, probabil la Liga 1 sunt mai multe speculatii ca la Liga 2. Avem antrenor, l-am reconfirmat in functie, am vorbit cu Nico, amandoi suntem in acelasi asentiment. Nici nu se pune problema, 'Mita' Iosif ramane antrenorul nostru. Ne-a luat intr-o situatie grea si a promovat echipa cand poate putini mai sperau.

Exista un Dumnezeu sus, cum l-as putea schimba acum? Rezultatele lui sunt fabuloase, nu poti sa schimbi un om care are 70% victorii. Am jucat bine in play-off, am promovat cu doua etape inainte, eu zic ca am jucat un fotbal bun, avem un grup unit. Eu cred ca merita o sansa, oricine ar fi fost, si daca am fi promovat cu Pancu, si el ar fi ramas", declara vineri Victor Angelescu, la emisiunea Liga DigiSport.