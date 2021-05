EXCLUSIV | "Trebuie pastrat pentru suflet!" Ce spune Razvan Rat despre posibila plecare a lui Mihai Iosif de la Rapid

Razvan Rat, fostul jucator al Rapidului, a vorbit despre posibila plecare a lui Mihai Iosif la Rapid, dar si despre eventualele schimbari de lot din lotul "alb-visiniilor'.

Mihai Iosif ar putea pleca de la club, chiar daca a promovat-o pe Rapid in prima divizie, dar Razvan Rat crede ca tehnicianul merita respect pentru ce a facut pana acum si trebuie tinut aproape de club, insa depinde foarte mult de ceea ce isi doreste conducerea in continuare.

"Eu sper ca traiectoria Rapidului sa fie una buna. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct. Cu siguranta Liga a doua nu se compara cu Liga 1. Ai nevoie de un lot competitiv, cu tot respectul pentru lotul actual. Depinde multi de banii alocati. Trebuie o strategia adaptata Rapidului pentru ca acest club este un club special.

Nu stiu, daca Iosif va ramane. S-a tot vorbit despre acest antrenor ca nu ar fi potrivit, ca nu are alura unui antrenor pentru Rapid. Din punctul meu de vedere il respect pe Mihai Iosif pentru ca a facut multe lucruri de cand a fost adus la echipa. Nu cred ca are lumea ce sa ii reproseze. Depinde mult de strategia clubului si ce vor ei sa faca. Din punct de vedere sportiv, dar si pentru suflet, Mihai Iosif poate fi pastrat. Indiferent ca va fi Mihai Iosif indiferent ca va fi alt antrenor aceea decizie trebuie sa fie foarte bine cantarita. Trebuie sa puna in balanta ceea ce trebuie sa faca in viitor Nu trebuie sa uite ca suporterii rapidisti au asteptari", a spus Razvan Rat, in direct la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Razvan Rat a evoluat intre 1998 si 2003 pentru Rapid Bucuresti si a reusit sa castige doua titluri de campioana in sezonul 1998-99 si in sezonul 2002-03.