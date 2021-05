"Este implicat enorm!" George Copos, legat de Rapid! Ce spune Mihai Iosif despre o posibila revenire a fostului patron in Giulesti

Rapid a pierdut aseara cu scorul de 1-3 in fata celor de la FC U Craiova, dar a promovat in prima liga.

Mihai Iosif, antrenorul lui Rapid, a vorbit despre George Copos, fostul patron al clubului, si a declarat ca acesta este in continuare alaturi de echipa, sustinand-o emotional.

"Domnul Copos este langa Rapid, ieri am vorbit cu dansul, ne-a urat succes. Nu a fost la meci, dar este implicat enorm, emotional. Altceva, nu stiu daca s-ar putea intoarce", a declarat Mihai Iosif, la Digi Sport.

Rapid este deja promovata in Liga 1, desi mai are un meci cu CS Mioveni in ultima etapa din playoff-ul ligii secunde si indiferent de rezultat se va clasa pe locul secund, sub FC U Craiova 1948. Echipa din Giulesti a revenit in primul esalon, dupa sase ani de pauza.

"Am avut o strategie sa vina Nico langa noi la inceputul play-off-ului. Un procent din reusita a fost si aceasta mutare. Acum e liniste, dar mai mult de o luna nu poate fi. Foarte mult imi doream sa joc cu Steaua, Dinamo, cele doua Craiove, UTA, FC Arges, echipe de traditie.

Ne propunem sa ajungem in play-off, dar vom vedea, e foarte strans. Ar fi senzational sa ajungem in play-off, dar nici la jumatatea clasamentului daca am termina, nu ar fi un capat de tara. Daca se va da drumul la suporteri, va fi foarte greu ca cineva sa castige la Rapid", a spus Victor Angelescu, dupa promovare.

