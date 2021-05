"Daca era doar de asta, il chemam pe Vali Vijelie!" :)) Inca un discurs genial marca Mihai Iosif! Ce a spus antrenorul Rapidului

Mihai Iosif (46 ani) a reusit sa promoveze alaturi de Rapid in Liga 1.

Promovat ca antrenor principal in urma cu trei luni, Mihai Iosif le-a indeplinit visul rapidistilor si a dus echipa in prima liga. Rapid a incheiat sezonul pe locul 2, asigurandu-si astfel un loc direct in primul esalon.

Intrebat daca i-a fost greu sa tina in frau un vestiar precum cel al Rapidului, antrenorul a avut un raspuns inedit, in stilul caracteristic.

"Sa tii atmosfera intr-un vestiar ca al Rapidului, credeti-ma ca e foarte greu, decisiv de multe ori. Atmosfera nu inseamna sa bem si sa mancam, inseamna sa vorbesti cu fiecare jucator in parte. Jucatorul te simte. De multe ori poate il doare ce ii spui, dar jucatorul trebuie sa simta ca esti sincer.

Daca era doar de atmosfera, il chemam pe Vali Vijelie, pe Phoenix si faceam atmosfera! Tin foarte mult la unitatea de grup. Am fost si raman unul dintre suporterii rapidisti, dar acum vreau sa fiu perceput ca antrenor al Rapidului", a spus Mihai Iosif pentru Telekom Sport.