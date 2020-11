Il mai crede cineva?! Cortacero face noi promisiuni: "Am trimis 1.5 milioane de euro! Vor mai intra pana la 5 milioane!" Cand ar trebui sa ajunga banii

Pablo Cortacero promite din nou investitii masive in perioada urmatoare.

In ziua in care a fost schimbat din functia de presedinte al Consiliului de Administratie de la Dinamo, Cortacero le promite din nou fanilor dinamovisti ca va aduce sumte importante de bani in club.

Reprezentantul proprietarilor lui Dinamo a asigurat ca a trimis deja suma de 1.5 milioane de euro pentru plata datoriilor urgente, inclusiv a salariilor fotbalistilor si ale celorlalti angajati. De asemenea, spaniolul a spus ca pana la momentul in care se va face marirea de capital social, vor mai intra in club alte 5 milioane de euro.

"Stiu ca toata lumea se intreaba ce se intampla cu banii. Va spun ca am trimis 1,5 milioane de euro pentru plata salariilor tuturor, fotbalisti si angajati. Vor mai intrat, tot sub forma de imprumut, pana la 5 milioane de euro, pana in ziua cand trebuie majorat capitalul social. Toti banii pe care Benel International ii baga in Dinamo sunt sub forma de imprumut si apoi se vor transforma in capital social. Cei de la DDB trebuie sa vina si ei cu un milion de euro si, in aceste conditii, eu zic ca bugetul lui Dinamo pentru sezonul anul 2021 este asigurat. Prima transa de bani va intra in conturi saptamana care vine", a declarat Cortacero pentru ProSport.

Aceste promisiuni ale spaniolului nu mai sunt bagate in seama de nimeni de la Dinamo, in contextul in care acesta a mai promis in alte nenumarate randuri ca va vira sume importante de bani, lucru care nu s-a intamplat niciodata.