FCSB va juca în play-out în acest sezon, după ce FC Argeș a reușit să se impună în duelul cu Dinamo.

Roș-albaștrii s-au impus în etapa 29 de la Arad, 4-2 cu UTA, dar nu a fost de ajuns pentru a menține suspansul luptei pentru un loc în play-off până în ultima rundă din Superliga.

Dorinel Munteanu: „Pe mine nu m-a surprins evoluția FCSB-ului”

Antrenorul lui Heramannstadt a fost întrebat despre duelul cu FCSB din play-out, după ce echipa patronată de Gigi Becali a ratat calificarea în play-off pentru prima oară în istoria clubului.

Dorinel Munteanu s-a amuzat pe acest subiect și a ironizat-o pe FCSB, afirmând că nu este surprins de faptul că echipa campioană a României a ratat intrarea în play-off.

„Noi am tratat-o pe FCSB ca pe o campioană, pentru că așa a fost în ultimii doi ani, campioană. Dar pe mine nu m-a surprins evoluția FCSB-ului în acest campionat. Bineînțeles, speranța a fost că poate recupera, dar n-a recuperat, iar acum să se obișnuiască și în play-out.

Să vadă cum este play-out-ul când nu mai este presiunea primului loc, ci presiunea retrogradării. Presiunea jocurilor mai puțin plăcute, dacă pot să spun așa. Pentru că play-out-ul va fi o luptă sau un război foarte greu pentru toate echipele”, a declarat Dorinel Munteanu.

FCSB se află pe locul șapte în clasamentul Superligii cu 46 de puncte și va începe play-out-ul de pe prima poziție.