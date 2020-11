A aparut inregistrarea audio a apelului la Urgente facut de medicul lui Maradona! 

Diego Armando Maradona (60 ani) a murit in cursul zilei de miercuri din cauza unui stop cardiorespirator.

Din ziua decesului s-a deschis o investigatie pentru a afla cum s-a desfasurat modul in care medicii au tratat cazul si daca au facut vreo neglijenta.

Procuratura din San Isidro, care se ocupa de caz, acuza ambulanta ca a intarziat 13 minute la locul in care se afla Maradona. Canalul de televiziune America a dezvaluit inregistrarea apelului la Urgente facut de medicul lui Maradona pentru a chema o ambulanta.

Pe timpul conversatiei, medicul a evitat sa ii dea numele lui Maradona, specificand ca este vorba de o persoana care a suferit 'stop cardiorespirator'.

Asa a decurs conversatia:

Operator: Urgente!

Leopoldo Luque: Buna! Se poate sa trimiteti o ambulanta urgent in cartierul San Andres?

Operator: Ce localitate?

L.L: Tigre, va rog!

O: Ce strada?

L.L: Strada Italia, e un cartier inchis.

O: In ce parte a cartierului.

L.L: In lotul 45, intrati si intrebati la poarta.

O: Ce s-a intamplat?

L.L: Exista o persoana care se afla, din ce mi se spune, in stop cardiorespirator, medicul il urmareste.

O: Este barbat sau femeie?

L.L: Barbat.

O: Stiti varsta?

L.L: 60 ani.

O: Numele dumneavoastra.

L.L: Leopoldo Luque.

O: Inchideti si informez.

L.L: Multumesc!