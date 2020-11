Bergodi nici nu a vrut sa auda! Cum a incercat Bancu sa il convinga sa ramana la Craiova 

Universitatea Craiova s-a calificat in optimile Cupei Romaniei dupa ce a invins-o cu 5-0 pe Progresul Spartac.

Oltenii au castigat fara probleme, in ciuda faptului ca in campionat nu au reusit sa se mai impuna in ultimele doua etape. Nicusor Bancu a vorbit la finalul meciului despre decizia soc a lui Cristiano Bergodi de a pleca de pe banca tehnica.

"Pe mine m-a surprins decizia lui, eram in casa, izolat, am primit un telefon de la dansul, mi-a zis ca va pleca. I-am zis ca imi pare rau, am facut o treaba buna impreuna. Am incercat sa il conving, am vorbit foarte mult la telefon, dar nu am reusit. Mister a zis ca este decizia lui, avea si probleme de familie, acasa, cred", a spus Bancu la finalul partidei.

"Sunt obisnuit sa se vorbeasca de schimbarea antrenorului!"

Revenit pe teren dupa ce a fost infectat cu Covid-19, Bancu a vorbit si despre perioada mai dificila prin care a trecut, dar si despre echipa.

"Imi doream foarte mult sa revin la antrenamente, au fost un chin cele 16 zile, ma bucur ca am revenit, a fost un antrenament pentru mine, i-am dominat de la un cap la altul, cu tot respectul si victoria a fost meritata.

M-a durut ca am pierdut meciurile, imi doream sa fiu acolo, stiam ca trebuie sa ne luptam pentru calificare. Imi astept randul, sper sa joc cat mai bine si sa revin la forma in care eram.

Ma bucur pentru Mamut ca a reusit sa sparga gheata, pentru cei care au marcat a fost un bonus.

S-a vazut pe teren ca nu am reusit sa marcam, speram ca odata cu venirea lui Mister se va schimba ceva.

Sunt obisnuit ca la Craiova, daca pierdem un meci, doua, sa se vorbeasca de schimbarea antrenorului", a adaugat capitanul oltenilor.